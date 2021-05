El Banco de España, la CNMV y la Universidad de Zaragoza colaboran para mejorar la cultura financiera

Con este acuerdo, la UZ se une al plan de educación financiera puesto en marcha por las otras dos entidades citadas en el año 2008 con vocación generalista. El convenio ha sido firmado este lunes por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández; el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y el rector de la Universidad, José Antonio Mayoral.

Esta iniciativa tratará de fomentar la cultura financiera entre aquellos alumnos cuyos estudios no estén relacionados con la economía y las finanzas.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, ha subrayado que, gracias al citado plan, junto con la CNMV llevan 13 años promoviendo la educación financiera, un ámbito muy importante para la toma de decisiones "a lo largo de la vida" de forma "adecuada".

Ha subrayado que, de acuerdo con estudios realizados, el grado de conocimiento financiero de los españoles es "reducido". De hecho, ha lamentado que muchos ciudadanos desconozcan términos como inflación, diversificación de riesgo o interés compuesto. Aunque ha reconocido que los aragoneses se encuentran entre los que mejor responden a este tipo de cuestiones.

Además, ha incidido en que para ser "efectivos" hay que llegar a "toda la población" a través de este tipo de acuerdos que permitan proporcionar formación en todos los ámbitos educativos y en todas las etapas de la vida.

EMPODERAR

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha desgranado que el objetivo que persiguen es "empoderar" a los ciudadanos para que tomen "el control de esta parte de sus vidas".

"No hay inversor más protegido que el informado", ha aseverado. De esta forma, ha considerado que es relevante tener ciertos conocimientos para la toma adecuada de decisiones a lo largo de la vida. Sobre todo, ha continuado, en tiempos como los actuales en los que hay nuevos productos y canales y, con ello, aparecen nuevos riesgos.

Desde la CNMV ha expuesto que siempre insisten en cuatro consejos: "No invertir en nada que no se entienda, confiar en los profesionales de las entidades reguladas, comparar alternativas con información de fuentes fiables y no invertir con prisa aplicando el arte de la prudencia en las inversiones".

El rector de la UZ, José Antonio Mayoral, ha añadido que la sociedad se encuentra en un entorno cambiante en el que la información económica llega cada vez más al ciudadano y es más compleja. Por ello, se vuelve más difícil tomar decisiones.

Además, ha comentado que si no se es capaz de dar a la ciudadanía la información que necesita para tomar decisiones en este ámbito se está fomentando la desigualdad. Por lo que ha abogado que todo el estudiantado cuento con una formación básica.

ENCUENTRO CON ESTUDIANTES

En este marco, la primera actividad se ha desarrollado nada más firmarse el acuerdo. Ha consistido en un encuentro con estudiantes protagonizado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, y el presidente del CNMV, Rodrigo Buenaventura, quienes han dado una charla bajo el título 'Educación financiera para mejorar el futuro, ¿te apuntas?'.

Además, en este contexto, los alumnos han tenido la oportunidad de preguntar por diversas cuestiones de actualidad relacionadas con los asuntos económicos.

Entre las iniciativas que se desarrollarán bajo este convenio se encuentran el desarrollo de recursos y materiales destinados a los profesores para su uso en el aula y la colaboración del CNMV y del Banco de España para impartir sesiones presenciales o para organizar seminarios sobre finanzas personales.

Mayoral ha recordado el compromiso de la universidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: "La educación inclusiva, equitativa y de calidad es uno de ellos, y vamos a trabajar para situar la educación financiera como uno de los ejes sobre el que construir oportunidades de aprendizaje para avanzar hacia una sociedad más sostenible y justa".