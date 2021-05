Decepción absoluta. España, representada por Blas Cantó, quedó tercera por la cola en el festival de Eurovisión de 2021, con seis tristes puntos, y superando tan solo a Alemania (3) y a Reino Unido (0).

Sólo dos jurados dieron puntos a la actuación española: Reino Unido, que dio dos puntos, y Bulgaria, que otorgó cuatro para el total de seis que se llevó la delegación española de la cita en Rotterdam.

La de Blas Cantó ha sido la séptima peor actuación de la historia de España en el festival en cuanto a puntos, y en los últimos años, sólo Manel Navarro (2017, Do it for your lover), sacó menos (5 puntos).

El cantante murciano ha obtenido en Rotterdam menos puntos que participantes recientes como El sueño de Morfeo (8 puntos), Edurne (15), Las Ketchup (18), Soraya (23) o Rodolfo Chikilicuatre (55).

La ganadora fue Italia, con el grupo Moneskin, que arrasó gracias sobre todo al voto del jurado, y que se impuso a Francia y a Suiza.