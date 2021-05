Illa acusa a Aragonès de basar su nuevo Govern en "las mentiras del procés"

El líder del PSC, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reprochado este jueves en su réplica al discurso de investidura del candidato republicano a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, que la de este jueves sea "la tercera vez que intenta la investidura" tras las dos sesiones fallidas del mes de marzo. "Usted es el único de los ocho presidents que ha tenido Cataluña en democracia que ha necesitado tres plenos para ser investido", le ha afeado Illa.

A continuación, Illa se ha referido a la promesa de Aragonès de un Govern estable en coalición con Junts. Le ha recordado que, en el proceso de negociación, que ha durado tres meses, "hemos visto como aireaban sus diferencias sin ningún pudor ni discreción. Incluso hemos visto una ruptura con Junts el pasado 20 de mayo".

Y, prosiguiendo en esta argumentación, el líder socialista catalán se ha referido a la CUP, "a la que hemos visto haciendo de árbitro" y a los comuns, lo que ha ahondado en "la fugacidad de su proclamada vía ancha durante el periodo electoral", le ha dicho a Aragonès. Ha remarcado además que, en la formación de Govern, "se han visto carreras por desmarcarse" del nuevo ejecutivo, en alusión a la negativa de Elsa Artadi a formar parte del mismo, interpretándose como "falta de confianza" en el proyecto, ha incidido.

Illa se ha dirigido a Aragonès para decirle que el accidentado proceso de negociación de un nuevo ejecutivo "ha dañado a las instituciones, ha rebajado su autoridad como president, ha perjudicado al país, y ha dado muestra de los primeros signos de desconfianza en sus propias filas".

"Me permito afirmar que su legislatura no comienza con demasiado buen pie. Los pronósticos sobre la solidez de su presidencia no son nada alentadores", ha remarcado Illa.

Los cinco engaños del independentismo, según Illa

"Hablan de materializar la República Catalana y de culminar la independencia de Cataluña y eso no pasará. Me preocupa que dibuje un horizonte de país para una parte de la sociedad catalana, no para toda Cataluña, y plantea amnistía y autodeterminación, lo que producirá aún más frustración, no se producirán porque vivimos en un estado de derecho", ha afirmado.

Illa ha respondido a Aragonès que, en esta investidura, está "repitiendo los mismos errores" de la anterior, basándose en una gran mentira y cinco engaños" que ha pasado a enumerar. Primero, una mayoría ficticia (el 52% de votos soberanistas) que "corresponden a un 25% sobre el censo, insuficiente para cualquier proyecto rupturista", ha mencionado.

A renglón seguido, ha mencionado el segundo engaño: el de las instituciones ficticias que no representan a todos los catalanes. Seguidamente, el engaño de las instituciones a medida, "autoengañarse desprestigiando a las existentes". Luego, la unilateralidad "vinculando avances sociales a planteamientos rupturistas e insolidarios" y, por último, "presentar los últimos 10 años como un éxito cuando no ha representado ninguna mejora para los ciudadanos".

También ha resaltado la contradicción que, a su parecer, supone que el acuerdo de Govern ERC-Junts hable de "mezclar el diálogo y la confrontación, es una contradicción que arrastra su planteamiento".

Levantar el veto al PSC

Y ha reprochado a Aragonès que "haga bandera del diálogo" cuando Junts, la CUP y ERC firmaron un veto al primer partido de Cataluña (PSC). Y la he pedido que levante este veto.

También se ha mostrado sorprendido porque "en el documento de los acuerdos no se mencione la palabra España, y hablen de Estado" y le ha pedido que "asuma que es el máximo representante del Estado en Cataluña". También le ha pedido que este pacto de coalición incluya unos presupuestos aprobados el 1 de enero de 2022. T

eniendo en cuenta que, en los últimos seis años, Cataluña ha tenido solo dos presupuestos, "conseguirlos sería auténticamente revolucionario", le ha respondido Illa a Aragonès.

Al final de su intervención, el portavoz socialista le ha expresado su apoyo "a todo lo que tenga que ver con combatir el coronavirus y a la gestión de los fondos europeos".