La Comunitat Valenciana acollirà 13 menors de Ceuta, dels 200 que es repartiran entre les diferents autonomies

Sobre aquest tema, la vicepresidenta Mónica Oltra ha recalcat aquest dijous en Les Corts l'oferta del Consell per a atendre a la demanda d'"ajuda" del Govern de Ceuta per a "acollir xiquets que en aquests moments estan en el sistema de protecció i que acaben d'arribar" amb l'objectiu que se'ls puga fer un seguiment de la seua història i comprovar si tenen família per a retornar-los a ella. "Això és el que fa un país decent", ha recalcat en diverses ocasions.

En aquesta línia, ha subratllat que "sempre que un govern autonòmic, amb independència de qui governe" demane ajuda "la tindrà". "Solament es fa un Estat decent des de la base de col·laboració institucional, és el que fem i seguirem fent per una qüestió humanitària i de col·laboració institucional amb el Govern espanyol", ha compromès.

Oltra, que va participar en el Consell Interterritorial convocat de manera urgent pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, ja va remarcar ahir que la Comunitat Valenciana està disposada a col·laborar en l'atenció i acolliment dels xiquets en situació de desemparament. "Sense saber encara el nombre, sí. El que faça falta", s'ha compromès la vicepresidenta.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la sessió de control d'aquest dijous ha reivindicat "la solidaritat" del poble valencià amb els xiquets de Ceuta i ha recriminat a Vox, que ha criticat "l'efecte crida": "No tenen sentiments". "És una absoluta indignitat", ha lamentat.