Barbón recuerda a Ripa (Podemos) que su partido también gobierna en España y le urge a posicionarse sobre peajes

Durante el turno de preguntas al presidente, Barbón ha replicado a Ripa que el Gobierno de España es un "órgano colegiado" y es "un todo" que no se puede separar por ministerios. Es por ello que el presidente ha cuestionado la capacidad de influencia del secretario general de Podemos en Asturias en la formación en Madrid, y ha recordado que el Gobierno de Asturias ha trasladado su oposición "clara y rotunda" al peaje de autovías. "Sean valientes, pidan una reunión y fijen posiciones", le ha aconsejado.

El portavoz de Podemos ha interpelado al presidente sobre su postura acerca de los nuevos peajes y la supresión del peaje del Huerna, pidiéndole un "frente común" desde Asturias para dejar claro que en la región "no se pone ni un peaje más".

Ha criticado Ripa el "globo sonda" de los peajes en autovías y ha negado que Europa esté exigiendo estas medidas concretas "ahora mismo", por lo que ha rechazado que se emplee Europa "como coartada" para impulsar estas medidas.

En relación con el peaje del Huerna, el presidente ha señalado que la prórroga del mismo hasta 2050 "no tiene reversión posible", ya que el rescate costaría entre 1.000 y 1.500 millones de euros. "No voy a engañar, no tenemos esa capacidad económica", ha dicho Barbón, por lo que ha defendido una bonificación en lugar del rescate.