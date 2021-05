Blas Cantó, sobre el programa noruego que criticó su actuación de Eurovisión: "Nadie sabe por lo que estoy pasando"

Después de que Adresse Rotterdam, programa sobre Eurovisión 2021 de la cadena pública de Noruega NRK TV, no tuviera muy buenas palabras con Blas Cantó, el cantante murciano ha salido a criticar las palabras que le dirigieron.

El espacio dijo que su actuación era "aburrida" y parecía una especie de "sketch" o "parodia", además de que, al ser España uno de los países que actúa directamente en la final sin pasar por la anterior fase ya que pertenece al Big Five, también criticaron que pasara directamente quitándole el puesto a otros países que quizá son mejores.

Pero sus opiniones no quedaron ahí, pues tuvieron algunas desafortunadas palabras sobre la abuela de Blas Cantó, a la cual va dirigido el tema Voy a quedarme tras su fallecimiento por Covid: "Perdió a su abuela por culpa de la Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega".

La televisión noruega hablando mal de Blas Cantó y España en #Eurovision pic.twitter.com/qinTmeVBHP — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 18, 2021

El Melodi Grand Prix, la preselección del representante noruego, se pronunció poco después justificando que el programa cuenta con "opiniones subjetivas de las actuaciones" hechas por "celebridades y miembros del público", pero aun así, consideran "lamentables" algunas "declaraciones sobre el videoclip que podrían interpretarse como insensibles".

Este martes, el propio representante de España ha reaccionado a estas críticas lanzadas por Adresse Rotterdam. "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta".

No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo.



No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. ✨



Todo mi amor siempre. ❤️ https://t.co/ozw2yEiceo — Blas Cantó (@BlasCanto) May 18, 2021

"Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo", tuiteó el cantante. "No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre".