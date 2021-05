La televisión noruega critica la actuación de Blas Cantó en Eurovisión 2021: "Demasiado aburrido, es una parodia"

Este sábado tendrá lugar la final de Eurovisión 2021, la gala en la que se verán las caras todos los participantes que hayan superado las dos semifinales que se emiten a lo largo de la semana. Sin embargo, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido no compiten en esta fase anterior, pues son los llamados Big Five, los cinco países que más dinero invierten en el festival.

Sobre esta mecánica, la televisión de Noruega lo tienen claro: "Ningún país debería pasar directamente a la final. Creo que te da un poco de pereza. No te entra esa hambre de mostrar lo mejor que tienes", opinó un comentarista de la cadena.

En ese momento, comenzaron a hablar de Blas Cantó, representante de España que se presenta con Voy a quedarme, tema dedicado a su abuela, fallecida por Covid, que se eligió frente al otro, Memoria.

"Esta fue la mejor", comentó la presentadora sobre la canción. "Quizá eso diga algo", respondió una de las comentaristas. "Es terrible ser tan negativa con Blas, pero se hace demasiado aburrido. Pienso: 'Este va a la final, a costa quizá de Albania'".

La televisión noruega hablando mal de Blas Cantó y España en #Eurovision pic.twitter.com/qinTmeVBHP — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 18, 2021

"Me encantan muchos esta noche, pero creo que está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella. Una especie de sketch. Canta sobre ella y tienen que mostrarla", criticó otra de las presentes. "Hay algo paródico ahí", añadió otro.

"Al menos hace algo hacia el final. Para muchos, está bien. No pasa nada y pone un falsete al final. Entonces tiene unos pocos puntos más por mi parte", opinó otro comentarista. Después, todos comenzaron a valorarle con puntuaciones tan diversas como 1, 4, 5 y 6.

"Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa del Covid [...] y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", valoró otro de los presentes y luego lo puntuó con un 4 entre risas.