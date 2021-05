Cs insiste en que Cantabria perderá 45 millones de los fondos europeos por "negligencia" del Gobierno

Los REACT EU otorgan a Cantabria un total de 96 millones para varias iniciativas, y el Gobierno contempla destinar casi la mitad -los 45 millones- a la protonterapia. Así, la formación, que ha mostrado su apoyo "absoluto" al proyecto, ha aclarado que si se hubiera presentado a los fondos de Recuperación y Resiliencia, en los que "encaja como un guante", la región tendría "íntegramente" los otros fondos para asuntos como cubrir el impacto y los gastos derivados del Covid-19, que es el objetivo con el que se crearon.

Así lo ha reiterado este martes el coordinador de la formación, Félix Álvarez, en una rueda de prensa que ha ofrecido para denunciar de nuevo esta "irresponsabilidad" después de llevar el asunto al Pleno del Parlamento de ayer, a través de una interpelación al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que respondió que se había actuado de esta forma tras escuchar a los profesionales de oncología y al Ministerio de Hacienda.

A juicio de Álvarez, el titular de Sanidad "no supo responder porque no hay respuesta posible" que justifique el haber incluido el proyecto en los fondos REACT EU y no en los de Recuperación y Resiliencia, ya que de haber sido así "tendríamos este proyecto financiado con fondos europeos y los 96 millones íntegros del REACT EU para otras necesidades", ha insistido el coordinador de Cs tras mostrar su "enfado y perplejidad" por que esta noticia "no haya provocado un terremoto político".

En este sentido, ha explicado que los REACT EU tienen "muy poca condicionalidad" y Europa va a tener "manga ancha" para dejar a las comunidades que los utilicen como quieran, por lo que se podrían haber destinado a asuntos como ayudas directa a empresas, proyectos de economía verde, educación o servicios básicos de salud.

Esta "negligencia" es resultado, a juicio de Álvarez, de que no se haya creado una oficina independiente como la que ha pedido el partido "por activa y por pasiva" con economistas, científicos, empresarios y sindicatos para gestionar estos fondos y que no dependieran únicamente del Gobierno de Cantabria y sus consejerías, "como se ha hecho en el resto de los países de Europa".

Además, con respecto a los fondos europeos de recuperación ha recordado que las comunidades primero tienen que remitir sus proyectos al Gobierno central para que dé su aprobación, y ha remarcado que éste tampoco dispone de esa oficina independiente, por lo que "los va a valorar Moncloa", lo que considera una "auténtica indecencia e irresponsabilidad".

En concreto, Cantabria ha presentado a estos fondos de reconstrucción un total de 102 proyectos por valor de más de 2.600 millones de euros, entre los que se encuentra el polígono de La Pasiega o la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC).