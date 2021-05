Omar y Sylvia se acusan de 'colgarse de los Pantoja' en 'Supervivientes' y Anabel le pide a su novio que se contenga

Este lunes, Telecinco emitió Supervivientes: conexión Honduras. En el programa, presentado por Jordi González, Omar Sánchez obtuvo algo que llevaba reclamando varias semanas y que ganó gracias a una prueba: una llamada de su novia, Anabel Pantoja.

Sin embargo, el concursante parece no compartir el amor que le profesa a Anabel con el resto de la familia de su novia, y tuvo un fuerte enfrentamiento con su tía, Sylvia Pantoja, quien también participa en Supervivientes 2021.

¿El motivo? El hambre. Y es que, el formato quiso celebrar tres cumpleaños con una barbacoa: fueron los de Melyssa Pinto, Valeria Marini y Sylvia Pantoja, pues tuvieron lugar prácticamente en días seguidos.

El problema fue que cada una pudo elegir a un superviviente para compartir la comida y nadie se decantó por Sánchez. Al novio de Anabel Pantoja le sentó especialmente mal que Sylvia Pantoja no le seleccionara. Y es que, en lugar del canario, la cantante se decantó por Tom Brusse.

Por ello, ambos se enzarzaron en una fuerte discusión en la que tiraron del pasado. Se achacaron estar en el reality por ser "familia de", aunque para Omar la diferencia está en que él es "un buen superviviente" y no deja de hacer pruebas por miedo a mancharse el bañador.

Además, consideró a la cumpleañera una falsa por no elegirle para la barbacoa. Mientras la aludida decía que, al margen de su familia, ella "nació artista", Sánchez contraatacó, y le dio la razón a su novia, que hace semanas llamó "envidiosa" a Sylvia.

Como era de esperar, esto no le gustó nada a la aludida, por lo que tardó muy poco en estallar: “Qué fuerte me parece que me vengas tú con esas. ¡Y tú estás aquí porque eres el novio de Anabel!, respondió Sylvia Pantoja.

Ya en la gala, Sánchez pudo hablar con su pareja, Anabel Pantoja, que trató de apaciguar las aguas: "Lo estás haciendo fenomenal. Lo que quiero que sepas es que aquello es duro, ya te lo dije. Tienes que tener momentos de bajones y no pasa nada. La familia está bien, la escuela también".

Después, se refirió al conflicto con Sylvia de manera indirecta: "Todos contigo, mi amor. Contente un poco, no entres en peleas. Son muchas horas lo sé, pero mira lo que te espera a la vuelta". Por su parte, el canario demostró una vez más que se desvive por su novia, y le dijo que piensa en ella en cada atardecer.