Tras ser la segunda expulsada definitiva de Supervivientes 2021, este lunes Marta López acudió a Supervivientes: conexión Honduras, la gala presentada por Jordi González, para rendir las posibles cuentas pendientes de su concurso.

Para algunos, este terminó tan pronto por la mala relación que tuvo con Melyssa Pinto; para ella misma, según explicó, porque no cayó bien... y hay una tercera teoría sobre la que se pronunció la exconcursante de Gran Hermano en cuanto empezó el programa: su relación con Olga Moreno.

Y es que, desde el principio ambas se sintieron muy unidas y hermanadas por cuestiones como la experiencia de la maternidad o sus respectivas relaciones con Antonio David Flores.

Tanto es así, que López llegó a decir que envidiaba el matrimonio entre Olga Moreno y el guardia civil, y ha sido en las conversaciones entre ambas concursantes donde más a menudo Moreno ha lanzado incendiarias declaraciones sobre su familia, con dardos directos hacia Rocío Carrasco.

La emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva, lleva ya meses removiendo el imaginario colectivo, haciendo que muchos que siempre han estado de parte de Antonio David pasen a empatizar más con la protagonista de la serie. Sin embargo, parece que el contacto con el exterior no ha sido suficiente para Marta López, que explicó en cuanto llegó a plató este lunes que seguirá apoyando a su nueva amiga.

"He recibido algunas llamadas de gente que cree que me han echado por apoyar a Olga y que quiere que deje de hacerlo, pero no les voy a hacer ningún caso, voy a seguir defendiéndola", dijo con seguridad.

Por su parte, la colaboradora y amiga de Rocío Carrasco, Belén Rodríguez, comentó que le parecía "muy bien" que la gente le advirtiera sobre las informaciones que estaban saliendo a la luz sobre Moreno y su colaboración en el maltrato psicológico a Carrasco que recuerda esta en el documental.

Sin embargo, la empresaria decidió no cambiar un ápice su opinión y, tras confirmar que había hablado con su excompañero de Sálvame, Antonio David Flores, ha adelantado que separará entre lo expuesto en el documental y la faceta que ella ha conocido de Moreno.