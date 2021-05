Con el verano a la vuelta de la esquina, estamos ahora en la caza de productos para conseguir una piel más luminosa y uniforme, además de que nos ayude a hacerle frente a los problemas que nos provoca el uso de la mascarilla, como el maskné o la maskitis.

Para esto, en lo que nos debemos fijar es en los ingredientes y seleccionar aquellos que nos ayuden a conseguir nuestra meta de tener una piel saludable y radiante. Entre todos ellos, destacan 5, según nos cuentan desde Iroha Nature.

Ganar luminosidad gracias a la Vitamina C

La Vitamina C Pura funciona como un potente antioxidante iluminador que ayuda a prevenir y disminuir la aparición de manchas mejorando visiblemente el tono del rostro. Nos acercamos a una época del año en que el sol es el protagonista, de ahí la importancia de apostar por ingredientes que nos ayuden a disminuir la aparición de las manchas como la Vitamina C. En este sentido, Iroha Nature propone la Mascarilla Iluminadora e Hidratante Vitamina con la Vitamina C como protagonista para que nuestra piel luzca con una luminosidad única.

Aloe vera, el 'aftersun' natural para este verano

El aloe vera es el ingrediente perfecto para regenerar e hidratar intensamente la piel a la vez que cuida de la microbiota reforzando la barrera protectora cutánea. Desde Iroha Nature recomiendan apostar por este ingrediente tras exposiciones largas al sol y de uso diario para conseguir una buena hidratación, destacando la Mascarilla Reconfortante e Hidratante Aloe Vera.

La alternativa vegetal para conseguir una piel más tersa: el bakuchiol

El bakuchiol se trata de una alternativa vegetal vegana del retinol que posee las mismas propiedades y es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Otra de sus virtudes es que se puede utilizar durante el día, a diferencia del retinol y posee un gran poder antioxidante.

Este ingrediente en tendencia lo puedes encontrar en la Mascarilla Reafirmante y Antiedad con Bakuchiol, que promueve la renovación celular y la producción de colágeno consiguiendo mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel.

Rellenar e hidratar todas las capas de la piel gracias al ácido hialurónico

Si lo que buscamos es una hidratación en profundidad sin duda, el ácido hialurónico es nuestro ingrediente. Esta molécula es capaz de penetrar en diferentes capas de la piel, tratando los diferentes signos negativos de la edad, rellenando las líneas de expresión e hidratando profundamente la piel.

Para evitar los signos de envejecimiento como arrugas o falta de hidratación, incluido cuello y escote, Iroha Nature nos recomienda la Mascarilla Rellenadora y Antiedad con Triple Ácido Hialurónico.

Adiós imperfecciones con el ácido glicólico

Este ingrediente es perfecto para una exfoliación suave de la piel eliminando las células muertas a la vez que promueve la renovación celular mejorando visiblemente la piel aportándole un aspecto rejuvenecido. Además, resulta perfecto para las pieles con tendencia al acné ya que ayuda a regular la producción de sebo, a aclarar las manchas, aporta luminosidad y nos ayuda a tener un tono más uniforme.

En el caso de Mascarilla Peeling Piel Perfecta Ácido Glicólico que propone Iroha Nature con el ácido glicólico como protagonista recomiendan su uso por las noches para evitar la exposición directa de la piel al sol.