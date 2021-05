Vania Millán se desnuda, tanto física como emocionalmente, en Instagram para dar valor a sus vulnerabilidades

La Covid mantiene encerrada a Vania Millán en casa, pues recientemente confirmó a sus seguidores de Instagram que había dado positivo y tenía síntomas leves. Sin embargo, está claro que este contratiempo le está dando tiempo para pensar y ver el lado positivo de las cosas.

La que fue Miss España en 2002 se sinceró recientemente sobre el gran palo que había supuesto el coronavirus en su vida, no solo por haberse contagiado de la enfermedad, sino porque esto hacía que tuviera que paralizar su proceso de fertilidad para la fecundación in vitro y se viera obligada a retrasar su tan esperada maternidad.

"Me ha servido para decirme: 'Vania, no tengas prisa, la vida manda'", aseguró. "Todo es por algo, quizá no era el momento y toca aceptarlo", añadió la modelo y explicó que se había dado cuenta con esta noticia de que estaba llevando el proceso con mucho "apego al resultado y con estrés".

Es por ello que la Covid le ha ayudado a pararse un momento y relativizar las cosas, por lo que la madrileña de 43 años está viendo el lado positivo de las cosas malas también.

Así lo ha vuelto a demostrar en su última publicación de Instagram donde se ha desnudado en cuerpo y alma, literalmente. Vania Millán ha posado sin ropa frente a la cámara para mostrar sus fortalezas y debilidades al natural y reclamar el valor que ambas tienes.

"Mirando tus tristezas, tus frustraciones, tus enfados, tu dolor... tu vulnerabilidad y tus miedos es como puedes levantarte siendo 100% tú", escribió este domingo en su post. "La fuerte, la responsable, la que puede... puede ser muy cansado si no se abraza la otra parte... la debilidad".