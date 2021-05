Vania Millán paraliza sus planes de ser madre tras dar positivo en Covid: "Quizá no era el momento y toca aceptarlo"

Vania Millán ha recibido una muy mala noticia, pues ha dado positivo en Covid. Sin embargo, al margen de que no tiene síntomas graves, esta enfermedad le ha provocado otro perjuicio: ha de paralizar su proceso de fecundación in vitro y tiene que retrasar sus planes de ser madre.

La que fuera Miss España 2002 quiso sincerarse este miércoles con sus seguidores de Instagram y contar en un vídeo lo que le había sucedido, aunque "en principio no quería", pero decidió hacerlo por la importancia de su mensaje.

"En pleno proceso de estimulación para la punción, me he enterado de que soy positivo y, como es lógico y coherente, he tenido que suspender el tratamiento y quedarme en casa", escribió la modelo en su post. "Son mil cosas las que pasan por la cabeza en el primer momento, pero como toda ola... emociones y pensamientos que suben y bajan".

Sin embargo, la abogada quiso verle el lado positivo a la noticia: "Me ha servido para decirme: 'Vania, no tengas prisa, la vida manda'. Me ha servido para entender que cualquier transformación, cualquier proceso de cambio, necesita su tiempo y su espacio y hay que respetarlo".

Junto al texto, Vania Millán publicó un vídeo en el que ampliaba un poco más el proceso: "Estoy bien, con un poco de dolor de cabeza, pero bien. Creo que si estoy mal es una mezcla de que me han dado el positivo y que estaba en pleno proceso de estimulación. La semana que viene era la extracción y todo se tiene que parar. Ahora me tienen que provocar que me venga la regla y nada... empezar en otro momento, cuando todo esto pase".

"Todo es por algo, quizá no era el momento y toca aceptarlo", argumentó la modelo, quien aseguró que esto le sirvió para darse cuenta de "cómo estaba llevando todo, con apego al resultado y con estrés".

Además, también habló sobre las reacciones que han tenido algunos clientes de su marido, el cirujano Julián Bayón, tras enterarse de que tanto ella como él habían dado positivo: "La clínica tiene que estar cerrada hasta que demos negativo y ha habido gente que se ha enfadado. No sé... no lo puedo entender. Alguna visión diferente tendrán en su cabeza para no comprender que no es que no queramos ponerle bótox, que es que simplemente no se puede y no mandamos nosotros".

El jueves, Vania Millán volvió a grabar otro vídeo para dar las gracias a todos los que le habían enviado muestras de cariño tras su anuncio y también para tranquilizar a la gente y demostrar que "está bien, con energías y ganas de seguir".