"Pablo Iglesias me gusta más sin coleta y el Gobierno, tal y como está", asegura la ministra María Jesús Montero

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cambió de look la semana pasada y se cortó la coleta que lucía. Ese peinado fue una constante de Iglesias desde su aparición y prácticamente hasta que dejó la política, cuando también lució un moño de forma ocasional. Ahora, con su salida de la política institucional y de partido, el también ex secretario general de Podemos ha decidido cambiar de estilo y cortar su cabello para lucir un estilo más convencional.

Sobre este asunto se ha pronunciado este lunes en la cadena Ser la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. "El señor Iglesias me gusta más sin coleta. Me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y el Gobierno, tal y como está", ha afirmado Montero, quien ha precisado, no obstante, que la salida de la polémica figura de Iglesias del Gobierno no ha beneficiado al Ejecutivo. ¿El Consejo de Ministros está mejor sin Iglesias? "No diría eso".

"Sí creo que en las formaciones políticas, y en este caso, de Unidas Podemos, es bueno que permanentemente se estén reinventando y aprovechando sus oportunidades", ha destacado Montero acerca de los cambios en la formación morada, donde la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha convertido en la nueva líder del partido y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se perfila como nueva secretaria general.

Sobre si Díaz va a tener autonomía para asumir su trabajo desde el Gobierno liderando Podemos, Montero ha dicho que "espero que sí, por su carácter y por su forma de entender la política”. "Sabe muy bien cuales son las responsabilidades que en cada momento tiene que asumir, que cuando le toca le toca y cunado tiene que estar en segundo plano lo está. Yo creo que va a tener esa autonomía”, ha concluido la portavoz del Ejecutivo.