Teruel Existe pide adaptar las ayudas por la COVID-19 a empresas y autónomos para recuperar las más castigadas

"A muchas empresas les va a costar salir adelante y necesitan ayudas ajustadas a sus peculiaridades", ha afirmado Guitarte, al tiempo que ha continuado que conoce "muchas pequeñas empresas en esta situación, que se pueden quedar fuera de las ayudas por las condiciones" del real decreto.

ADAPTAR LAS AYUDAS

Por ello, tal y como ha señalado Teruel Existe en una nota de prensa, Guitarte ha planteado que el Ejecutivo central haga un esfuerzo para "adaptar estas u otras ayudas a la realidad de las pequeñas empresas que están sufriendo, pero que son viables, sobre todo en los territorios dónde es más difícil salir adelante".

El diputado turolense ha criticado que, con la aplicación de la discrecionalidad que el real decreto otorga a las comunidades autónomas, se han producido circunstancias "contradictorias" y "actuaciones insólitas, como en Aragón que, "de manera sorprendente", se ha dejado fuera de las ayudas a las casas rurales, albergues y apartamentos turísticos, cuando "el turismo rural de las provincias despobladas ha sufrido un parón mucho mayor que en otras provincias por los cierres perimetrales".

No obstante, Guitarte ha subrayado que es "indudable" que el Estado ha apoyado "decididamente" a diversos sectores y muchas empresas, considerando que este real decreto es "imprescindible" para ayudar a su recuperación. Por ello, ha anunciado que apoya su convalidación, aunque para muchas empresas y autónomos no sea suficiente.

El diputado de Teruel Existe ha dicho que a veces las condiciones para restringir a especuladores y a empresas no viables provocan que no se apoye a las que más lo necesitan. En este sentido, ha sostenido que este es el caso de "muchas pequeñas empresas" que en el 2019, y en años anteriores, habían comenzado recientemente su actividad, o se enfrentaron a un proceso de inversión o ampliación, creciendo o diversificando, o estaban liquidando el final de las pérdidas de la anterior crisis; "circunstancias que provocaron que sus cuentas no fueran positivas en 2019, por lo que no pueden acceder a las ayudas de este real decreto".

Ha añadido: "Sus datos económicos de 2019 puede que no sean positivos, y se quedan sin estas ayudas, sin embargo, tienen capacidad para poder afrontar esas inversiones, aunque ahora con más dificultad, porque además se han visto abocadas a volver a financiarse con los préstamos ICO".

CREACIÓN DE BAREMOS

Ha puesto en valor estas empresas que han seguido luchando y trabajando para salir adelante que, según Guitarte, son las que más necesitan estas ayudas y que, dadas las condiciones fijadas, no les van a llegar. "Deberían crearse baremos para poder juzgar a las empresas por su situación real, sus expectativas y su potencial de recuperación, ayudando a quién más lo necesita siempre que tenga capacidad para salir adelante y recuperarse".

"No entendemos como el real decreto permite poder actuar de una forma tan injusta marginando a algunas empresas", ha concluido Guitarte, recordando que ya pidieron desde la tribuna al presidente del Gobierno que se tenía que hacer un esfuerzo para que las ayudas llegasen a los pequeños negocios, "porque vemos que muchas de estas decisiones provocan lo contrario".