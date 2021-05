Israel y Hamás agudizan el intercambio de fuego y Netanyahu avisa que la ofensiva continuará

Israel y Hamás han proseguido con sus campañas de bombardeos a lo largo de toda la madrugada de este domingo, en la que el movimiento islamista y sus grupos armados afines han lanzado más de 130 cohetes contra territorio israelí, mientras el Ejército hebreo ha alcanzado más de 90 objetivos de la organización en la Franja de Gaza, entre ellos los de altos responsables de Hamás, que han dejado otros cinco palestinos fallecidos, hasta un total de 150 desde el inicio de las hostilidades, el lunes.

El intercambio de proyectiles sucede en un día de reuniones. Por un lado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para discutir, a partir de las 18.00, hora peninsular española, la que se ha convertido en la mayor escalada de combates en la región desde 2014. También se reunirá de emergencia el Consejo de Seguridad del Gobierno israelí, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha defendido esta pasada noche la operación como "moral y justa".

En las últimas horas se ha dado a conocer un nuevo esfuerzo de alto el fuego, con mediación egipcia, que todavía no ha dado frutos. Según fuentes del diario Al Araby Al Yadid, Egipto ha solicitado un cese temporal de hostilidades para que los servicios de rescate de Gaza operen con la mayor tranquilidad posible para buscar supervivientes de los bombardeos israelíes entre los escombros.

Sin embargo, las negociaciones están paralizadas porque Hamás ha indicado que no acepta la condición israelí de suspender por completo los lanzamientos de cohetes durante la duración del alto el fuego, mientras que Israel se ha mostrado "completamente intransigente" sobre dicha condición.

Hamás vuelve a atacar el centro de israel

La mitad de los 130 cohetes, aproximadamente, lanzados por Hamás en las últimas horas han alcanzado puntos del centro y del sur de Israel sin dejar víctimas ni daños materiales de consideración, según el Ejército israelí. Se trata de la segunda ofensiva contra el centro de Israel en las últimas 24 horas, después de la desencadenada la tarde de este sábado y que dejó un israelí fallecido en Ramat Gan.

En total, Hamás ha lanzado unos 2.500 cohetes contra Israel desde el inicio de las hostilidades, que han dejado un saldo provisional de 10 israelíes fallecidos.

Bombardeos israelís contra miembros de Hamás

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado este domingo que han atacado el domicilio del líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, así como la de su hermano, Mohamed Sinwar, alto responsable de operaciones logísticas y de mano de obra de la organización en el enclave palestino.

El líder local de Hamás, apuntan fuentes del diario Haaretz, no se encontraba en su residencia -en la localidad gazací de Jan Yunis- en el momento del ataque, uno de los varios que Israel ha ejecutado contra responsables de la organización en Gaza durante las últimas horas.

En este sentido, Israel ha confirmado bombardeos contra las residencias del 'número dos' de la organización en Gaza y adjunto de Sinwar, Jalil al Haya, y la del jefe de operaciones especiales del partido para este territorio, Raed Saad.

También se lanzaron ataques contra la oficina de Samah Saraj, jefe de planificación y desarrollo en el buró político de la organización, la casa de Yusuf Abd al Ahoub, comandante del batallón Zeitún de Hamás en Ciudad de Gaza.

El Ejército israelí también ha confirmado ataques contra decenas de sitios de producción y almacenamiento de armas en Sabra Tel Aloha, Sheikh Umdan y la ciudad de Gaza, y la destrucción de unos 40 lanzacohetes destinados para ataques contra Israel.

Al menos cinco palestinos han muerto durante los bombardeos de la madrugada de este domingo, según fuentes médicas palestinas, lo que eleva el número de fallecidos a 150. Más de un millar de palestinos han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva.

Por último, fuentes militares israelíes anticipan que la Franja de Gaza se quedará hoy sin electricidad, cuando se agote el poco combustible que queda en su central eléctrica principal. Hay que recordar que, con el estallido de los combates el pasado lunes, el Ejército israelí cerró el paso fronterizo de Kerem Shalom, a través del cual pasa el oleoducto principal hacia Gaza, bloqueando el flujo de combustible a la Franja y reduciendo la cantidad de electricidad en el enclave a entre cuatro y cinco horas por día.

Netanyahu avisa: "Israel seguirá respondiendo enérgicamente"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha considerado este domingo como "justos y morales" los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza y ha manifestado su intención de continuar respondiendo "enérgicamente" a los lanzamientos de cohetes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre Israel.

En una declaración televisada, Netanyahu ha considerado que la escala de tensión entre palestinos e israelíes ha comenzado cuando Hamás disparó cohetes contra Jerusalén este lunes por la noche en "un ataque totalmente no provocado", según recoge 'The Times of Israel'.

Según las FDI, Hamás ha disparado más de 2.300 cohetes contra Israel en esta semana y para Netanyahu "ningún país toleraría esto". "Israel ha respondido enérgicamente a estos ataques y seguirá respondiendo enérgicamente", ha expresado así como que todavía quedan "unos días de lucha".

En referencia a los altercados vividos en distintos puntos de Israel, el primer ministro considera que "el estado judío no tolerará los pogromos contra nuestros ciudadanos". "No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o que vivan con el miedo de las bandas árabes asesinas", ha añadido así como ha advertido de que "quien actúe como terrorista será castigado como terrorista".

Asimismo, ha considera que no permitirá "que los judíos tomen la ley en sus propias manos y ataquen a árabes inocentes, o linchen a un árabe inocente", según recoge The Jerusalem Post.

Por otro lado, Netanyahu ha hecho referencia a la destrucción este sábado de las oficinas de varios medios de información internacionales en la Franja de Gaza y ha dicho que estos edificios están siendo utilizados por Hamás y otras organizaciones terroristas.

Por último, para el primer ministro israelí, "Israel podrá hacer frente a estas amenazas desde el exterior y estas amenazas desde el interior", ha concluido.