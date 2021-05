El TEM acoge 'The Mountain', una "aproximación a la verdad" a través de montes, alienígenas y Putin

Agrupación Señor Serrano es una de las compañías "más singulares de la escena nacional" y su teatro "no entiende de géneros", mientras su "paleta de recursos se mueve de lo innovador a lo 'vintage' con todos los puntos intermedios", ha destacado el TEM en un comunicado.

La obra gira en torno al concepto de la verdad a través de "analogías tan insólitas como una montaña". "Existe una idea ampliamente compartida: escalar una montaña, superar todas las dificultades para llegar a su cima y, una vez allí, poder ver el mundo tal y como es, ver la verdad y no solo sombras y reflejos", reconocen los responsables de 'The Mountain'.

La formación liderada por Àlex Serrano recurre a personajes reales e historias contemporáneas que, aparentemente, no tienen nada que ver unas con otras pero que acaban convergiendo de manera sorprendente. En el caso de 'The Mountain', todo comienza con la primera expedición británica al Everest en 1924, cuando George Mallory desapareció entre la niebla a solo 200 metros de la cima, y nadie pudo probar si llegó o no hasta lo más alto. Sobre el escenario, su esposa reflexiona sobre la verdad indemostrable que, en cambio, cobra fuerza a través de la insistencia y el amor.

La segunda aproximación a la verdad se produce a través de la mítica lectura radiofónica de 'La Guerra de los Mundos' en 1938, en la cual un jovencísimo Orson Welles logró sembrar el pánico convenciendo a los norteamericanos de que estaban siendo invadidos por fuerzas alienígenas. Un episodio que vincula directamente los términos de confianza y verdad, y que establece más de un paralelismo con el mundo actual, en el que el público se muestra vulnerable ante la irrupción de un nuevo formato informativo.

Finalmente, la obra concede un especial protagonismo a Vladimir Putin, un personaje que se acerca al concepto desde "su parte más oscura y seductora, y cuya presencia permite analizar el papel de los medios de comunicación y la fina línea que separa la verdad de la sospecha y la impostura".