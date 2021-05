El PP muestra su apoyo a las asociaciones de educación especial y rechaza los "paso atrás" de la Ley Celaá

Dicha ley contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la derivación de alumnos de centros de educación especial a centros ordinarios en el plazo de diez años o la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

Criticando dicha ley, las dirigentes del PP han defendido el papel de las asociaciones vinculadas a la educación especial, "ayudando desde hace años a estos usuarios y sus familias".

Mientras la mencionada ley contempla la progresiva derivación de los alumnos de educación especial a los centros ordinarios con un plan a diez años para que los mismos puedan atender a estos niños, con apoyo además a los centros de educación especial para que acojan a alumnos que requieran una atención muy especializada; el PP acusa al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos de dar "pasos atrás en las políticas sociales y de integración".

Según las populares, en el caso de la provincia de Sevilla, con la aplicación de la nueva ley, "es imposible que los más de 1.000 sevillanos que necesitan de una formación especializada puedan recibirla en un colegio ordinario".

"Por ello, desde el PP, no solo aplaudimos a asociaciones como 'Niños con Amor' por el trabajo especializado que están realizando, sino que estamos llevando a cabo estas visitas con el objetivo de favorecer la creación de espacios como el de esta asociación en otros municipios de la provincia, para que no haya ni un niño con necesidades especiales que no pueda recibir una atención y formación especializada porque no dispone de un centro en el que se pueda formar", indican las dirigentes populares.