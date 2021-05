Cs lamenta: "Aquest nou episodi de presumpta corrupció demostra que amb PSPV i PP la vella política sempre torna"

Merino ha qualificat en un comunicat de "molt trist" que "hui ens despertem amb una notícia lamentable que torna a degradar la política". "Els valencians no es mereixen aquest tipus de polítics que l'única cosa que fan és degradar les institucions i, per açò, exigim als partits afectats que demanen perdó i que siguen ferms contra aquesta xacra".

La síndica de la formació 'taronja' ha assenyalat que Cs "sempre lluitarà i serà ferma contra la corrupció, siga del tipus que siga i vinga del partit que vinga" com "aquest cas de presumptes comissions, però també contra el transfuguisme o la utilització del càrrec per a saltar-se la cua en la vacunació".

"Per coherència, sempre condemnem i condemnarem de forma enèrgica aquestes conductes, cosa que altres partits fan amb la boca xiqueta segons si el corrupte està en les seues files o en les de davant", ha assenyalat, encara que ha destacat "la rapidesa, com no podia ser d'una altra manera", en la destitució de Rubio com a subdelegat del Govern.