La hermana de Olga Moreno amenaza duramente a Carlota Corredera: "¡Voy a por ti! ¡Esto es una advertencia!"

En plena emisión del documental de Rocío Carrasco, es evidente que, si hay en Telecinco un rostro representativo del feminismo y que lucha contra los que no creen a la hija de la Jurado a pesar de las pruebas que muestra, esa es Carlota Corredera. Sin embargo, esta ferviente defensa también le está costando recibir algún que otro ataque de la otra parte.

En esta ocasión, la periodista gallega parece estar en el punto de mira de Raquel, la hermana de Olga Moreno, quien no duda en utilizar sus redes sociales para criticar sin paliativos a la cadena y a los rostros que van contra su hermana, su cuñado y su familia.

Ya a finales de abril criticó a varias personalidades de Mediaset como Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban, de la cual dijo que "la había decepcionado mucho", porque "para ellos la presunción de inocencia no existe". Sin embargo, sí agradeció a Ana Rosa Quintana su "imparcialidad".

Pero ahora, los ataques directos se los ha llevado solo Carlota Corredera, a la cual ha amenazado directamente a través de Instagram. Aunque tiene su perfil privado, no ha dudado en compartir el agresivo mensaje también a través de Twitter.

BASTA YA !!!! CARLOTA CORREDERA pic.twitter.com/EdGV0cpddK — raquel moreno (@raquelm27928537) May 12, 2021

"Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. ¡Carlota, voy a por ti también!", sentenció. "Es vergonzoso que, delante de millones de personas, estés diciendo tantas barbaridades. ¿Dice que es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y con Rocío Flores".

"¡Esto es una advertencia! No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño le estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas de tu marido el cámara?", añadió Raquel Moreno. "Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista y presentadora eres? Increíble".

La hermana de Olga demostrando la agresividad y malas artes de esa familia.. Amenazan ahora a Carlota diciéndole: “Voy a por ti”. Una vergüenza la verdad. Todo mi apoyo a @CarlotaLlauger 🤦🏻‍♂️. #RocioVerdad10 pic.twitter.com/stLs4HkjVZ — #RocíoYoTeCreo🕊💫 (@Osc_26) May 12, 2021

Los Flores-Moreno son una banda criminal organizada https://t.co/qTJTB6BXBj — Adry (@adryyTV) May 12, 2021

perro no come perro https://t.co/47ChVdOrZ3 — 𝑴𝒂𝒂𝒓𝒙𝒏𝒙 ✈🕊 (@AdictxGH) May 12, 2021

Eso de que el silencio les favorece, sin ninguna duda. Están quedando todos retratadísimos https://t.co/XNnh1ADO2A — Ojo Crítico (@critica_ojo) May 12, 2021

Sin embargo, al margen del contenido del mensaje, lo que le ha quedado patente a muchos usuarios de Twitter son sus formas, las cuales han criticado por ser una muestra de las "malas artes de la familia". "Los Flores-Moreno son una banda criminal organizada", ha exagerado un tuitero, mientras que otra, directamente, utilizó la mítica frase de Rocío Carrasco: "Perro no come perro".