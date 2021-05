Marc Giró celebra que Alonso Caparrós se sume a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Solo había feministas y mariquitas"

Este miércoles vio la luz la décima entrega de Rocío, contar la verdad para seguir viva. En este capítulo, la hija de Rocío Jurado se centró en acontecimientos como la boda de Fidel Albiac con Rocío Carrasco, su participación en Hable con ellas o el motivo de su distanciamiento con David Flores, el más pequeño de la familia.

En la gala estuvieron tertulianos como Alba Carrillo y Marc Giró. Esta último ya había acudido en otras ocasiones, distinguiéndose por su ingenio y por las incisivas críticas que hizo a comunicadoras como Lydia Lozano y María Patiño por atacar a Rocío Carrasco y haber apoyado sin cuestionarse nada a su maltratador, Antonio David Flores, a lo largo de los años.

Al inicio del programa, Carlota Corredera le presentó, al igual que hizo con Alonso Caparrós, que debutó en la tertulia. El colaborador de Sálvame apareció, por primera vez en el programa, y desde allí comentó las imágenes del documental, algo que celebró Giró:

"Tengo que decir que me alegro mucho de que esté Alonso Caparrós como representación de los hombres heterosexuales, porque hasta ahora solo venían las feministas y los mariquitas, estábamos un poco solas. Está bien como ejemplo de hombre que quiere aprender, que se baja a la arena de la violencia de género, porque parece que es un tema que no les interesa y que no quieren los negacionistas", comentó.

Tras bromear diciendo que Caparrós "no solo es heterosexual, sino también un icono sexual", Carlota Corredera se sumó al mensaje del catalán, haciendo énfasis no solo en el interés en que los hombres se impliquen en cuestiones contra la violencia machista como parte de la sociedad, sino también en su papel como padres, por las ideas que transmitan a sus hijos sobre el asunto.

"Un problema de todos"

“Tengo una amiga que me comentó que le preocupa cómo la educación de sus tres hijos varones va a repercutir en las hijas de otros padres y madres. Esto no es un problema solo de los padres y las madres que tenemos hijas. Es un problema y asunto de todos, y de los hombres también”, concluyó. La idea fue muy comentada en redes entre quienes destacaban la actitud de Caparrós o quienes reclamaban más presencia de los hombres en este tipo de espacios.

