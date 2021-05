Pablo Iglesias se ha cortado su simbólica coleta y todo el mundo se ha vuelto loco. El político se ha convertido en Trending Topic en Twitter y todos los periódicos se han lanzado a escribir artículos sobre esta noticia y sobre el posible significado que puede haber detrás de este gran cambio.

Es incuestionable que nuestra ropa y apariencia física juega un papel muy importante en la comunicación no verbal, sobre todo en el ámbito político, por lo que una melena larga puede acarrear bastantes inconvenientes.

Desde hace apenas un siglo, los hombres de cabello largo han sido considerados como poco serios y fuera de lugar en un ambiente de negocios o político, por lo que las melenas románticas y heroicas han sido relegadas a artistas y bohemios que no tienen necesidad de contentar de la misma manera.

Jared Leto en la fiesta de Vanity Fair en los Oscar de 2015. ©GTRESONLINE

Sin embargo, la moda de los hombres con pelo corto es de ayer, como quien dice. A lo largo de la historia no ha habido diferenciación por sexos en cuestión capilar en prácticamente ninguna de las sociedades, de hecho, en los samurais era símbolo de su honor y debían cortarse su larga melena ellos mismos en caso de perderlo.

Actualmente, a los hombres de cabello largo se les pone en duda su virilidad, su masculinidad e, incluso, su sexualidad. Para saber el origen de esto debemos remontarnos al siglo XVIII, en concreto, a la Revolución francesa.

Los burgueses, en su afán de rehuir todo lo relacionado con la nobleza, comenzaron a rechazar todo lo que tenía reminiscencias a la corte, entre aquellas cosas, sus largos y cuidados cabellos, optando por peinados de pelo corto que no requerían mantenimiento ni dedicación, ya que ellos eran hombres de negocios ocupados.

Con el paso de los años, la mujer acabó siendo relegada al hogar, donde distribuía su tiempo en cuidar de la casa y la familia, además de peinarse y maquillarse, naciendo de esta manera los roles y estereotipos de género que conocemos hoy en día.

Esta diferenciación se agudizó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ya que se volvió habitual rapar a los hombres que iban al frente para evitar las plagas de pulgas y piojos en las trincheras, algo que continuó en la segunda.

El actor Humphrey Bogart en los 40. National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

No fue hasta los años 60 que los hombres volvieron a coquetear con el pelo largo gracias al movimiento hippie, convirtiéndose en un símbolo de libertad, de rebeldía y de inconformismo. Aquí germinaría la primera semilla que buscaba romper los estereotipos creados en la Revolución francesa e industrial.

Aunque en los 70 no veríamos largos tan extremos como el de los peinados de los hippies, la revolución cultural de principios de la década trajo consigo medias melenas, a la altura de los hombros, en cortes desestructurados y con poca dimensión. Ejemplo de ellos fueron John Lennon, Barry Gibb o Rod Stewart.

La lucha antirracista de las Panteras Negras llevó también a la reivindicación del pelo afro, creando peinados de grandes dimensiones gracias a la longitud de su cabello como Michael Jackson.

En los 80 los looks se vuelven más extravagantes, naciendo el mullet. Tanto artistas como hombres de a pie cayeron rendidos ante este peinado más corto en la parte de delante y más largo en la de atrás. Tendencia que regresó el año pasado y que continúa con fuerza en el 2021. El DeBarge, David Bowie, Paul McCartney, Billy Ray Cyrus (padre de Miley Cyrus) o Richard Dean Anderson (protagonista de la serie MacGyver) fueron los principales exponentes de esta tendencia.

Durante la década de los 90, el pelo largo estuvo fuertemente influenciado por las bandas de metal y de rock, sobre todo el glam y, al igual que en los 60, significaba rebeldía y desobediencia. En esta ocasión se llevaba suelto y enmarañado. También comenzó a surgir la estética surfer y cada vez más hombres del sur de EEUU, sobre todo de california, se dejaban la melena larga, dorada por el sol y ondulada por la sal del mar. Exponentes de estas tendencias eran los integrantes de Metallica y Guns N' Roses por la parte del metal o Brad Pitt y Tom Cruise por la estética surfera.

No sería hasta la década del 2010 que volveríamos a ver la tendencia de pelo largo en hombres, esta vez con el man bun popularizado por la subcultura hipster.

En la actualidad la longitud del cabello en los hombres no es ningún problema, a no ser que, como se ha especificado antes, estén en espacios más "serios", ya que se sigue viendo como algo poco formal. Sin embargo, varios han sido los políticos han defendido esta estética, demostrando que no tiene nada que ver con su grado de compromiso con la ciudadanía, como Pedro Zerolo, Alberto Rodríguez o Pablo Iglesias. Políticos que, aun a día de hoy, siguen siendo criticados por razones sexistas como la longitud de su melena.