Tom Brusse, devastado tras romper con él Sandra Pica en 'Supervivientes': "Estoy loco por ti, deberías haberme esperado"

Este martes, en Supervivientes: en tierra de nadie ocurrió algo que la audiencia había esperado a lo largo de varias semanas. Y es que, finalmente Tom Brusse se enteró de que su novia desde el final de La isla de las tentaciones 2, Sandra Pica, no siente lo mismo por él y quiere cortar su relación.

Sin embargo, Mediaset no podía dejar pasar la oportunidad de incluir a Melyssa en la escena, y así fue. De hecho, la catalana fue la primera en hablar con Sandra, que le transmitió todo lo que sentía y fue coherente con sus anteriores comparecencias televisivas al respecto.

"Con los días empecé a ver que volvía a ser feliz, el resumen es que le quiero mucho pero no estoy enamorada. Le prometí que si pasaba algo vendría a decírselo, no sería cruel con él. Me parecía cobarde decírselo de sopetón cuando saliera. No siento que quiera seguir una relación con él", le contó.

Por su parte, Melyssa le reconoció que desde fuera también se veía que no estaba en su mejor momento, y le dijo que quizá, al ver a su todavía novio, cambiaba de parecer. Sin embargo, eso no pasó. Tras esa conversación, Sandra se marchó y entró Bruce al habitáculo en el que se encontraba Pinto.

Entonces, le transmitió todas las palabras de Pica a un incrédulo Tom, que no entendía nada e incluso tardó en enterarse de que su todavía novia había estado de manera presencial en la isla de Supervivientes 2021.

"La quiero mucho. ¿Cómo me puede dejar? ¿Por qué no espera a que vuelva? Estoy a 10.000 km pasando hambre, echo de menos a mi familia y me lo dice así, sin hablar conmigo... me quiero ir, quiero estar con mi gente y mi familia", lamentó Tom. Pero la cosa no quedó ahí. Entró después Sandra y pudo repetir la explicación ante un Brusse abatido que no paraba de llorar.

"Yo te echaba de menos cada día y soñaba contigo, quería cambiar el pasado para luchar por un futuro mejor. Aquí me he dado cuenta de que estoy loco por ti, no te imaginas lo duro que es estar aquí. Es un esfuerzo y además vienes para dejarme, hubiera preferido que lo hicieras al volver", dijo el francés mientras Sandra le abrazaba y le pidiera que separase lo profesional de lo personal "igual que había hecho siempre".

A petición de Carlos Sobera, Pica explicó la situación con Julen, de Mujeres y Hombres y Viceversa. Y es que, los rumores apuntan a que ha sido él la causa de la ruptura. Sin embargo, la catalana dijo con gran contundencia que no tenía con él nada más allá de que compartían entrenador, y que podía mirar a Brusse a los ojos y decirle que no le había sido infiel. Después, Carlos Sobera les propuso pasar una noche en reality y ambos aceptaron. "No me quedo tranquila si le dejo así", comentó Pica.