Sandra Pica confirma que romperá con Tom Brusse este martes en 'Supervivientes': "Había dejado de vivir"

Este lunes, Telecinco emitió una gala de Supervivientes: última hora presentada por Jorge Javier Vázquez. En ella, el presentador pudo hablar con Sandra Pica, novia de Tom Brusse. Y es que, esta se trasladó a Honduras hace unos días tras pedir en Sábado Deluxe una conversación con su novio bajo la premisa de terminar su relación con él.

La joven confirmó que estaba dispuesta a ello y que los motivos venían de su interior, descartando causas relacionadas con otras posibles personas a las que estuviera conociendo o algún comportamiento del francés en el reality que no le haya gustado.

Según ha explicado la catalana, desde que el empresario se marchó se ha quitado un gran peso de encima al no estar permanentemente con la mosca detrás de la oreja ante posibles infidelidades y sin tener que formar parte de programas televisivos que le hacían daño, como el polémico polígrafo que tambaleó su relación hace meses.

Aprovechó el formato la ocasión para ponerle unas imágenes a Pica en las que Tom hablaba de ella, dándose cuenta de que no podía ser amigo de Melyssa mientras estuviera con ella o de que no le había hecho caso a su novia cuando esta le pedía que se alejaran de la televisión: "Al haberse ido él y no tener el peso de la tele, etc., me he dado cuenta de que estoy mucho mejor. He podido fluir, relajarme y volver a disfrutar de todo".

"No me voy a excusar con nada que haya hecho en el reality, hasta Carlos le dice que despierte un poco. Yo no he malinterpretado nunca nada que haya hecho allí con Melyssa y no dudo que me eche de menos, a lo mejor escuchar esas palabras es lo que necesitaba hace tres meses", recordó.

Ante una posible relación incipiente y pese a que la propia Pilar Yuste comentó que si Pica ha volado a Honduras es precisamente por un ultimátum de Julen, la joven mantiene su versión: "Mi nueva ilusión soy yo misma. Había dejado de juntarme con mucha gente, había cogido inseguridades, había dejado de vivir, no tengo que vivir complaciendo a los demás. Julen es muy buen amigo mío, pero nada más", concluyó.