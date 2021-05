Compromís urgeix el Govern a retirar immediatament el seu pla de recuperar els peatges en 2024

"Els valencians hem passat més de 20 anys pagant i repagant més d'una vegada les nostres autopistes", ha denunciat el seu síndic, Fran Ferri, abans de la junta de portaveus, en relació al peatge de l'AP-7 fins el 2021. També ha recordat que aquesta mesura va en contra del pacte d'investidura de Pedro Sánchez.

En lloc dels peatges, la coalició vol que el Govern busque altres mesures que no suposen un cost per als ciutadans, a més de fomentar el transport públic abaratint-lo perquè les carreteres i els cotxes s'utilitzen cada vegada menys.

Mitjançant aquesta proposta insta el Govern a presentar un pla de xoc amb fons suficients per a la millorar de tota la xarxa de Rodalies, la connexió Gandia-Dénia, l'impuls al Corredor Mediterrani i un finançament "no discriminatori" per al transport públic de les àrees metropolitanes valencianes.

Compromís també emplaça a l'executiu PSPV-Unides Podem a tindre en compte en el conjunt de polítiques de mobilitat "el cas valencià de dècades de pagament de peatges", així com la necessitat de garantir l'equitat i la justícia social dels sectors més vulnerables.