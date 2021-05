Trabajadores de BBVA protestan en València contra el ERE "indecente" de la entidad: "Será legal, pero es inmoral"

La protesta, convocada por los sindicatos, ha arrancado a las 18.00 horas frente a la sede central de la entidad en València, en la calle Pintor Sorolla. En la concentración han exigido que la principal vía de salida sean las prejubilaciones, con mejores condiciones y un mayor y más amplio tramo de edades, con total voluntariedad y sin medidas traumáticas para ningún colectivo.

Los trabajadores han desplegado una gran pancarta con el lema 'No a los despidos BBVA' y han coreado mensajes como 'No al ERE', 'Con directivos de la usura, empleados a la basura' o 'Sobran vuestros millones, desarmado nuestras razones'.

El responsable de CCOO PV en BBVA, Arturo Salto, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "no hay motivo" para el ERE, que ha calificado de "indecente", y ha denunciado que los directivos de la entidad "jueguen con 3.800 familias mientras se suben sueldos y se reparten primas millonarias". "Nos piden a la plantilla que hagamos el sacrificio", ha añadido.

Al respecto, se ha preguntado "dónde está el problema y las causas económicas" que justifiquen este expediente de regulación de empleo y ha señalado que, aunque "pueda ser legal, es inmoral".

Por otro lado, ha criticado que la "falsa" digitalización de la compañía "avanza" pero "ha sido forzada" con cifras "maquilladas". "No sé si tienen la cara de mirarnos a los empleados y decirnos que sobramos", ha agregado.

Por su parte, la secretaria de acción sindical estatal de UGT en BBVA, Lis Rubio, ha censurado que la compañía lleve adelante el ERE con "unos beneficios de 1.200 millones de euros en el último trimestre", así como el "escándalo" que supone que "a la semana después" de anunciar el expediente, los altos cargos "se suban el sueldo".

Sobre la negociación con la dirección, ha apuntado que es "muy complicada" porque han dejado "poco margen". "Es algo que no esperábamos, se escudan en la digitalización y en la pandemia para decir que todo vale", ha criticado.

En esta línea, ha defendido que si no existieran los trabajadores "no existiría la digitalización" y ha lamentado que la entidad penaliza por "contratar en oficinas". Así, se ha mostrado "muy indignada" y "alucinada" por la situación, ya que BBVA es una entidad que "gana mucho dinero y no tiene pérdidas". "No somos una empresa para hacer un despido colectivo, pero la ley es la que manda", ha aseverado.

Las concentraciones se han repetido este lunes frente a las 15 principales sedes del banco en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona, València, Palma de Mallorca, Bilbao, Oviedo, La Coruña, Lugo, Orense, Vigo y Sevilla.

La pasada semana comenzó el proceso formal de negociaciones, por lo que banco y sindicatos tienen un mes para llegar a un acuerdo. Por el momento, la propuesta inicial presentada por BBVA resulta "absurdamente insuficiente" para los representantes laborales.

BBVA inicia la negociación con una propuesta que contempla una renta temporal del 65% del salario para los empleados de entre 58 y 62 años (hasta los 63 años) y del 60% para los de 56 y 57 años (hasta los 61 años) que tengan una antigüedad mínima de 15 años.

A los mayores de 63 años que abandonen la entidad, BBVA ofrece una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses, mientras que para el resto de la plantilla la indemnización es de 27 días por año trabajado, hasta un máximo de 18 mensualidades.