Jesús Castro, tras criticar 'MasterChef Celebrity': "No voy a entrar a ningún 'reality', se pueden ahorrar la llamada"

Los realities de famosos están en boca de todos, y no por el estreno de Supervivientes 2021 o el anuncio de los fichajes de MasterChef Celebrity 6, sino por la comparación de ambos formatos y el lanzamiento de pullas entre ellos.

Unas palabras de la organización del programa de RTVE sobre sus "realities blancos" hizo estallar a Jorge Javier Vázquez y señalar que habían fichado a Victoria Abril tras declararse negacionista, así que tan blancos no serán.

Poco después, el presentador aseguró que le habían llegado diferentes mensajes de aspirantes anónimos y famosos que criticaban a MasterChef, y, con este tema de actualidad, Jesús Castro echó más leña al fuego con unas declaraciones en Instagram.

"Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido", comentó el actor de El niño. Pero ahora, tras criticar al reality, el intérprete ha renegado de cualquier nuevo programa de telerrealidad.

"Yo hice una ronda de preguntas por Instagram y me preguntaron sobre este tema. Pero, por lo visto, se está magnificando un poco y no quiero dar mucha bola", declara a El Mundo en una entrevista. "No es que me trataran mal, ni mucho menos. Pero las teclas que tocaban para que tú dieras un poco de contenido no es mi estilo y no volverá a serlo. No estaba en mi zona de confort".

La periodista le preguntó si cree que estos comentarios le impedirían participar en otro programa, a lo que él contestó que le da igual: "Yo no voy a entrar a ningún tipo de reality. Se pueden ahorrar la llamada directamente".