Jesús Castro carga contra 'MasterChef Celebrity': "Mi experiencia fue nula..."

Jorge Javier Vázquez abrió la veda hace unos días y parece que otros famosos que han concursado en MasterChef Celebrity están siguiendo sus pasos. El presentador catalán, al defender a los realities de Mediaset, criticó que el talent de La 1 anuncie que ha fichado a Victoria Abril en MasterChef Celebrity 6, cuando ha protagonizado recientemente una polémica por declararse negacionista y hablar de "plandemia" en los Premios Feroz.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Vázquez abrió después un nuevo capítulo en esta especie de guerra, y aseguró que tenía "el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en este programa de cocina".

"Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios", ha comentado el de Badalona. "Además, me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos'".

Pues ahora uno de los muchos famosos que han pasado por las cocinas del talent de TVE lo ha hecho, y no ha dejado bien parado al programa. Es el actor Jesús Castro, que participó en la última edición de famosos y, visto lo visto, no lo pasó nada bien durante la grabación.

"Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a la teclas que tocaban para ellos tener contenido", ha manifestado el intérprete en Instagram, dejando bastante claro que no repetiría experiencia, donde, por cierto, tuvo varios encontronazos con Jordi Cruz.