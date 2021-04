Por si fuera poco en la actualidad televisiva, parece que hay un nuevo frente abierto entre cadenas con el intercambio de comentarios -o críticas- entre Jorge Javier Vázquez y Shine Iberia por los diferentes realities de Telecinco y TVE, respectivamente.

El presentador ha continuado con esta aparente guerra este lunes y ha explicado que no le gusta cómo hablaron desde La 1 de los programas de telerrealidad de Mediaset justificando que los suyos de cocina (MasterChef) y costura (Maestros de la costura) "son más blancos".

Por ello, el pasado viernes, el catalán se dirigió directamente a ellos muy ofendido y criticó que, tras decir esto, anuncien que han fichado a Victoria Abril en MasterChef Celebrity 6 cuando ha protagonizado recientemente una polémica por declararse negacionista y hablar de "plandemia" en los Premios Feroz.

La actriz pidió disculpas si sus palabras habían ofendido, por lo que RTVE señaló "su carácter reflexivo y su capacidad de reconocer errores" como algunas de las razones de haber contado con ella.

Este lunes, Jorge Javier Vázquez ha abierto un nuevo capítulo en esta especie de guerra, pues ha asegurado que tenía "el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en este programa de cocina".

"Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios", ha comentado el de Badalona. "Además, me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos'".

"A mí cuando tocan a mis programas...", ha añadido Jorge Javier Vázquez defendiendo a su cadena y a sus realities.