Ribó espera que el "compromís imprescindible" del València CF amb Benicalap es concrete "amb papers molt ràpid"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de rebre en l'Ajuntament als representants del Club Voleibol València amb motiu del seu ascens a la Superliga Masculina, preguntat per si el València CF s'ha posat de nou en contacte amb el consistori o ha presentat documentació sobre aquest assumpte.

El primer edil ha parlat del poliesportiu de Benicalap després que la regidora d'Esports, Pilar Bernabé haja instat aquest dilluns a representants del València CF, en una reunió tècnica i telemàtica, a tindre l'1 de juliol pròxim, "com a màxim", el "projecte base i d'execució" d'aquest poliesportiu.

Joan Ribó, que el passat mes d'abril va anunciar que l'entitat esportiva té elaborat un avantprojecte per a la creació del poliesportiu, ha apuntat que no hi ha novetat i ha manifestat que després del "pas" donat per Bernabé s'espera que el club de futbol done el següent i "presente la documentació" corresponent.

"Ara esperem l'altre pas, el pas que es presente la documentació per a fer un tema esportiu, un compromís del València CF, en la zona de Benicalap", ha exposat.

L'alcalde ha asseverat que aquest és "un compromís imprescindible" del club de futbol per la construcció del nou estadi encara que "no l'únic ni el més important". "Vull que quede clar. És un compromís que espere que es concrete amb papers i documents molt ràpid", ha subratllat.

"TOC D'ATENCIÓ"

Preguntat per si la data límit plantejada per l'edil d'Esports per a comptar amb el projecte d'execució del poliesportiu és un toc d'atenció als propietaris del València CF, Joan Ribó ha considerat que sí i ha apuntat que hi ha qüestions sobre les quals ha de "reflexionar".

"Crec que que sí que ha de ser un toc d'atenció. En quina direcció han de canviar, ells ho han de decidir. Tenen una sèrie d'acords que han de complir. Crec que que està clar i hi ha una sèrie d'elements sobre els quals ells han de reflexionar", ha asseverat el responsable municipal.

Ribó ha assenyalat que "és molt important" que els responsables del València CF sàpien que "és una entitat esportiva de primer ordre per a aquesta ciutat" i "que necessita una gestió adequada que satisfaça a la gent que té molts sentiments acumulats cap a aquest equip".

"NO MASSA SATISFACCIÓ"

D'altra banda, preguntat per la manifestació d'afeccionats celebrada aquest dissabte per a protestar per la gestió del club, l'alcalde ha declarat, com va fer la passada setmana, que "la cosa més significativa" és que s'havia convocat eixa protesta.

"Crec que que hi ha un sentiment molt ampli de no massa satisfacció, anem a deixar-ho així, respecte a com s'està gestionant el València CF", ha afirmat el primer edil, que ha agregat que "el que es va veure era una manifestació d'aquest tipus" per a mostrar "un estat de descontentament que crec que bastant potent".

Joan Ribó ha fet "una crida a l'actual direcció" del club de futbol perquè "prenga les mesures" necessàries encaminades a "solucionar tots els temes que es van plasmar d'una manera molt clara en aquesta manifestació".