Un presentador de la televisión peruana es apartado por decir que el coronavirus es un "plan genocida"

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus los discursos negacionistas han estado presentes en algunos sectores de la sociedad, aunque de una forma minoritaria. Declaraciones como las del cantante Miguel Bosé o la actriz Victoria Abril no han sido las únicas que han tenido repercusión mediática a nivel internacional. En Perú, el presentador de televisión Paco Bazán ha sido apartado de su programa, El Deportivo, por sus palabras negacionistas y conspiranoicas.

Al referirse a la pandemia del coronavirus, Bazán la ha calificado como un "plan genocida del nuevo orden mundial que está buscando adoctrinarnos y silenciarnos".

El presentador también ha aprovechado su discurso para cargar contra el uso de las mascarillas, un elemento imprescindible para frenar los contagios por el virus: "Nos han puesto estos tapabocas para silenciarnos porque simboliza a los esclavos egipcios, que tenían caretas y así los sometían. A los adultos no nos afecta tanto, pero el nuevo orden mundial está trabajando en los niños, ahora tus hijos se han habituado al tapabocas".

Bazán ha criticado además todas las restricciones impuestas en Perú para evitar la propagación de los casos. El país latinoamericano acumula ya más de 1,8 millones de infectados y más de 63.500 muertos, según los datos de las autoridades sanitarias.

No obstante, el presentador ha tachado que les "imponen estas cosas raras como no reunirnos con más de 6 personas o no poder ir a restaurantes ni a parques".

El discurso de Bazán no difiere mucho del manifestado por otros negacionistas como Miguel Bosé al señalar a los culpables de esta situación: "Esto es una organización genocida mundial y genocidas también son los gobiernos que se prestan a este plan maquiavélico que viene de afuera, de la agenda de Davos. Sé mucho del tema", concluye.

Tras estas polémicas declaraciones, la cadena peruana ATV, a la que pertenece el programa de Bazán, ha decidido apartar al presentador.

"El Grupo ATV rechaza los comentarios vertidos, a título personal, por Paco Bazán el día de ayer en El Deportivo. Somos una empresa muy respetuosa de las normas sanitarias y en ese sentido, seguiremos promoviendo el uso responsable de la mascarilla, el distanciamiento social y el 'no' a las reuniones grupales", ha asegurado la cadena en un comunicado.