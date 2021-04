Miguel Bosé defiende que detrás de las vacunas está el Foro de Davos, "un cártel de multimillonarios psicópatas"

La postura negacionista de Miguel Bosé sobre la pandemia del coronavirus será el tema principal que se abordará en la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole al cantante, que se emite este domingo por la noche en La Sexta.

En todo momento, Bosé se ha mostrado muy convencido de sus opiniones negacionistas y no ha cedido ante los datos y cuestiones planteadas por Évole. Respecto a las vacunas, La Sexta ha emitido un avance en el que el cantante señala que detrás de ellas está el Foro Económico Mundial (FEM), también llamado Foro de Davos, a quien ha calificado de "cártel de multimillonarios psicópatas".

"Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes", ha opinado Bosé.

En este sentido, el cantante ha invitado a Jordi Évole a meterse en la página web de la farmacéutica Moderna, una de las compañías que desarrollan la vacuna contra el coronavirus. "Te metes en la página de Moderna, y lo que tú no quieres debatir conmigo, en la página de Moderna te lo cuentan", defiende Bosé.

"No quiero debatir contigo porque creo que no estamos acreditados, y tú tampoco te has sacado tres carreras científicas en el último año", contesta Évole.

A pesar de la réplica del periodista, Bosé se ha mantenido firme en su postura: "Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, porque van a caer todos, uno detrás de otro", ha sentenciado.