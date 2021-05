La revelación de Carlota Prado en su entrevista: "'GH' sabía que ya me habían violado de pequeña"

La exconcursante de Gran Hermano Carlota Prado, supuestamente violada cuando se encontraba dentro de la casa del reality en noviembre de 2017, hechos pendientes de juicio, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de aquellos sucesos, así como de otros momentos traumáticos de su vida.

Entre otras cosas de gran dureza reveló que fue violada cuando era una niña.

"Cuando te presentas a ese programa hay una serie de test y preguntas y pasas por un psicólogo. Cuando me entrevisté con la psicóloga le confesé que a mí de pequeña me habían violado", explicaba en una entrevista emitida on line con Coto Matamoros, como contertulio.

"Y me dice [la psicóloga] 'cuidado Carlota porque en este programa hay muchas personas que entran y que cuentan cosas de su vida que no saben manejar o que no pretendían decir, ¿esto lo sabe tu familia?', y le digo que no. Me avisa de que puede salir", rememoraba la joven.

"Para mí es increíble que tomaran esas decisiones y que no tuvieran eso en cuenta", se quejaba Carlota Prado sobre el protocolo que Zeppelin siguió después de que se detectara la supuesta violación.

Cabe recordar que los hechos se sucedieron aparentemente así: Carlota, en estado de embriaguez, es conducida por su pareja de la casa, José María, a un dormitorio, donde, debajo del edredón, tiene lugar sexo no consentido por Carlota Prado, que estaba semiinconsciente.

La productora, Zeppelin descubrió esto supuestamente a la mañana siguiente, mostrándole las imágenes a Carlota, para ponerlas después a disposición judicial mediante la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil.

Precisamente, de que le enseñaran las imágenes de su propia supuesta violación y de las horas que pasó en el confesionario sola, se quejaba la exconcursante.

"Cuando a mí me meten en el confesionario, las dos personas que entran después, una de ellas es esa psicóloga con la que yo había hablado, entonces, cómo tú siendo consciente de que una persona que ya ha pasado por algo así, decidís entre todos que desde los hechos hasta que me llevan al confesionario pasen unas 14 horas... y después la metéis en una sala sola a ver las imágenes. Es una tortura psicológica de un nivel tan frío, tan frívolo, es alevosía en estado puro. Sabían que yo ya había pasado por algo así", denunciaba Carlota Prado.

Desde la productora, Zepelin, siempre han defendido que "en el proceso penal en marcha, no está investigada ni la productora ni sus miembros, y fue la dirección del programa quien decidió, en primer lugar, expulsar a José María y, en segundo lugar, denunciar los hechos ante la Guardia Civil".

No obstante, en el proceso penal cuyo juicio está pendiente la Fiscalía pide una pena de dos años y medio de cárcel para José María López por un delito de abuso sexual y 6.000 euros por daños morales, además de 6.000 más que reclama a Zeppelin por enseñarle a Carlota Prado las imágenes de su propia violación.

Carlota Prado planteó una demanda por la que reclama 7 años de prisión para José María López por un supuesto delito de abusos sexuales y 100.000 euros de indemnización. En paralelo, la supuesta víctima reclama a la productora del reality 100.000 euros por los daños morales ocasionados.