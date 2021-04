Carlota Prado, presunta víctima de violación en 'GH', da su primera entrevista: "He estado en tratamiento"

La exconcursante de Gran Hermano Carlota Prado ha concedido su primera entrevista en persona desde que supuestamente sufriera abuso y violación dentro de la casa del reality, a finales de 2017.

Ha sido Coto Matamoros, hermano del televisivo Kiko Maramoros, el que ha compartido en su Instagram un adelanto de esta charla, que anuncia que emitirá íntegra el seis de mayo en su programa online, llamado DDT.

En el adelanto, Carlota Prado dice tres frases. "Cala, cala en ti… con el tiempo lo analizas y te das cuenta de que es una manipulación", "he estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico durante mucho tiempo" y "la mujer no sabía dónde meterse, porque no era mi denuncia, era el auto de una jueza".

GH Revolution se emitió a finales de 2017, siendo la última con participantes anónimos que se emitió.

Entre sus concursantes estaban Carlota Prado y José María López, dos jóvenes de 24 años que comenzaron una relación dentro de la casa, en la que mantuvieron relaciones sexuales consentidas.

Una noche, durante una fiesta de las que suelen organizarse en ese reality, bebieron alcohol, lo que llevó a Carlota a un claro estado de embriaguez.

José María López la llevó a la habitación y, al parecer, ella se quedó prácticamente inconsciente en la cama. Fue en ese momento cuando José María, supuestamente, abusó sexualmente de ella.

Al cabo de unas horas la productora del programa, Zeppelin, denunció los hechos ante un juzgado de guardia y el caso se puso en manos judiciales, mientras la concursante salía primero y volvía a entrar en el concurso después, mientras que José María era expulsado.

Más tarde, la propia Carlota Prado planteó una demanda por la que reclama 7 años de prisión para José María López por un supuesto delito de abusos sexuales y 100.000 euros de indemnización. En paralelo, la supuesta víctima reclama a la productora del reality 100.000 euros por los daños morales ocasionados.

Por su parte, la Fiscalía pide una pena de dos años y medio de cárcel para José María López por un delito de abuso sexual y 6.000 euros por daños morales, además de 6.000 más que reclama a Zeppelin por enseñarle a Carlota Prado las imágenes de su propia violación.