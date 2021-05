Elecciones 4-M | Una embarazada rompe aguas... y decide acudir a votar antes de ir al hospital

"He venido pronto porque he tenido sensación de haber roto aguas y de irme a dar a luz. Así que he venido corriendo a votar antes de ir al hospital. Son unas elecciones super importantes y nos jugamos mucho. Hay que ser responsables e ir a votar lo primero de todo".

Esta mujer ha sido de las primeras personas en acudir a votar este 4 de mayo en las elecciones autonómicas. Acudió al Colegio Ortega y Gasset de la capital.

La jornada electoral ha arrancado muy diferente a otras. Largas colas a las nueve de la mañana, recién abiertos los colegios, sugerían la intención de los madrileños, a veces truncada, de votar antes de entrar al trabajo.

Pero las filas han continuado buena parte de la mañana y hasta pasada la una no se ha empezado a notar cierto cambio en algunos colegios. Otros continuaban con las ristras de electores dando vuelta a las manzanas.