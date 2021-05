La crítica de los expertos al ver cómo han desinfectado Las Ventas frente a la Covid

La madrileña plaza de toros de Las Ventas ha reabierto sus puertas este domingo para acoger el primer festejo después de 18 meses de inactividad debido a la pandemia del coronavirus. Este sábado, los organizadores dieron a conocer en las redes sociales los trabajos de desinfección previos a la apertura del recinto, que han sido criticados por parte de destacados expertos españoles.

"Trabajos de desinfección con atomizadores y virucidas en tendidos y resto de dependencias de Las Ventas. ¡Seguridad frente al Covid en el Festival Taurino del 2 de mayo!", rezaba el mensaje compartido por la cuenta oficial de Las Ventas en Twitter.

Sin embargo, varios científicos han rebatido en la misma red social el protocolo llevado a cabo desde la plaza de toros madrileña. El catedrático Universidad Complutense de Madrid José Manuel Bautista, bioquímico y biólogo molecular, se ha dirigido de la siguiente manera: "Por favor, no hagan el ridículo. En las piedras al sol no hay virus y menos después de un año de no usarse. Este circo confunde a la gente. El virus se transmite por el aire de persona a persona", ha asegurado.

José Luis Jiménez, uno de los mayores expertos del mundo de la transmisión por aerosoles y profesor de Química en la Universidad de Colorado (EE UU), ha mostrado su asombro al ver cómo desinfectaban el recinto.

"La plaza de Las Ventas tirando el dinero y contaminando con teatro de higiene. El sol ya desinfecta rápido, y este virus se transmite muy mal por superficies", ha explicado el investigador.

Jiménez ha compartido además un enlace con información actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE UU, en el que se especifica que el modo principal de contagio en las personas es "a través de la exposición a gotas respiratorias que transportan virus infecciosos", y que el contagio por superficies presenta un riesgo "bajo".

También el profesor de Química en la Universidad de A Coruña Moisés Canle se ha llevado las manos a la cabeza al ver las imágenes de Las Ventas: "Cómo gastar dinero público, contaminar, confundir y alarmar a la ciudadanía todo a la vez. Es malo ser ignorante, pero mucho peor no querer dejar de serlo", ha señalado.

En otro mensaje, Canle ha señalado el "incumplimiento flagrante de la normativa de prevención de riesgos laborales: protección respiratoria y ocular inadecuada, protección de la piel ausente, ropa de protección inadecuada...", ha enumerado.