Belén Esteban, muy crítica con un gesto de Rocío Flores hacia su madre, Rocío Carrasco: "No me gustó verla así"

Belén Esteban se ha mostrado muy crítica con la actitud que Rocío Flores mostró el pasado miércoles en El programa de Ana Rosa, el espacio en el que trabaja como colaboradora y desde el que aprovechó para pedir a Mediaset que emitiera, sin cortes, el capítulo ocho de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La octava entrega del documental abordaba la relación de Rocío Carrasco con sus hijos y recogía, además, dolorosos detalles sobre la paliza de Rocío Flores le propinó a su madre en el año 2012. La cadena anunció que iba a eliminar los once minutos en los que la protagonista de la docu-serie contaba cómo se produjo la agresión, algo que cumplió pese a que la joven pidiese lo contrario.

"No tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras circunstancias que no son para nada este episodio. Yo sé muy bien lo que yo he vivido en esa casa", opinó Flores, muy tajante, en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana. Y añadió: "Cuando quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de tu hija, por lo tanto, lo de la protección ya la pongo en duda".

El tono de la tertuliana no gustó a Belén Esteban, quien, dos días después, ha compartido su opinión en Sálvame. "Entiendo que es difícil, los nervios… pero creo que no estuvo bien, estará saturada pero…", ha valorado, asegurando que no le pareció adecuada la actitud que tomó en directo: "Creo que un día va a saltar".

La de Paracuellos, que mantiene desde hace años una amistad con la nieta de Rocío Jurado, se siente muy sorprendida ante el relato de Rocío Carrasco. De hecho, ha cortado su comunicación con Antonio David Flores, a quien defendió en numerosas ocasiones antes de que saliera a la luz la serie documental. Tras la emisión del último episodio, confesó estar "jodida". "Yo la creo", dijo.