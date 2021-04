Rocío Flores ha parecido este miércoles en El programa de Ana Rosa para trabajar como colaboradora el mismo día que se emite el episodio en el que su madre habla sobre ella. La tertuliana ha confesado que no se encuentra bien tras todo este revuelo mediático y tras escuchar todo lo que Rocío Carrasco contó en directo en un plató de Telecinco.

La nieta de la más grande ha puesto en tela de juicio el testimonio de su madre y su supuesta intención de protegerla: "Cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de tu hija, por lo tanto, lo de la protección ya la pongo en duda". Además, Rocío Flores ha pedido en directo a los responsables de La fábrica de la tele y de Telecinco que emitan el capítulo al completo, "yo quiero escuchar el testimonio completo de mi madre", ha añadido.

La hija de Antonio David ha cuestionado que su madre haya "levantado teléfonos" para proteger su derecho a la intimidad, cuando ahora es ella misma quien sentencia en mano hablará del tema públicamente. "No tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras circunstancias que no son para nada este episodio. Yo sé muy bien lo que yo he vivido en esa casa", ha comentado la colaboradora.

Flores ha dejado aparte la relación con su madre y ha hablado de su hermano: "El equipo médico que la lleva, le recomienda que no hable conmigo, le recomiendan que hable de todo esto delante de millones de espectadores, y ahora hago yo una pregunta: ¿Mi hermano también está metido en mi parte?¿Ni una llamada en siete años, ni por un cumpleaños, ni para preocuparse por su estado de salud? No sé, cuanto menos me parece todo esto cuestionable". "Ya no me llames ni a mí, llama a tu hijo por lo menos", ha añadido.

Rocío Flores, ante la inminente emisión de @rocioseguirviva, donde será una de las protagonistas: “No tengo nada que ocultar. No tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras circunstancias que no son para nada este episodio” #AR28A https://t.co/WyudZiznmO — Telecinco (@telecincoes) April 28, 2021

El presentador Joaquín Prat le ha preguntado si lo que contó Rocío Carrasco el pasado miércoles sobre lo que ocurrió el famoso 27 de julio de 2012 es verdad. "Es su verdad", respondido Ro Flores. "Bueno, hay una verdad jurídica", ha apuntado Ana Rosa. "Sí, claro. Pues que se emita todo completo, yo no tengo nada que ocultar", ha replicado la colaboradora. Asimismo, la hija de Rociíto ha explicado que a pesar de no tener miedo no lo está pasando bien: "Estoy bien jodida. Soy persona y creo que no todo vale", ha sentenciado la joven,