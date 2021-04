Belén Esteban, en 'shock' tras ver el relato de Rocío Carrasco sobre su hija, recula: "Estoy jodida, yo la puse a parir"

El duro relato de Rocío Carrasco sobre la relación de sus hijos y el papel de su ex, Antonio David Flores, y la mujer de este, Olga Moreno, ha causado un reguero de reacciones, tanto en las redes sociales como en el plató del programa especial que estaba comandado por Carlota Corredera.

"¿Te has sentido manipulada por Olga Moreno y Rocío Flores?", preguntaba la presentadora a una de las colaboradoras, Belén Esteban, tras la emisión del último episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Un episodio en el que Rocío Carrasco desmiente a Olga Moreno, que en Sábado Deluxe, programa en el que también estaba presente la de Paracuellos en su día, la acusó de desentender a su hijo cuando estuvo ingresado en un hospital. Entonces, la madrileña creyó a Olga, pero ahora no puede evitar creer a Rocío.

"Estoy jodida porque yo creo lo que escucho a Rocío"

Aunque aclaró que no se siente "manipulada", Esteban recordó que fue muy crítica con la hija de 'la más grande' aquel día, pero se defendió, alegando fue porque le contaron una versión totalmente opuesta: "Estoy jodida porque yo creo lo que escucho a Rocío", aseguró este miércoles. "Yo la puse a parir", recordó, visiblemente compungida.

"Es verdad que he dado la cara por Antonio David, por Olga y por su hija, pero yo he visto a compañeros míos cuestionándole", reconoció también, en referencia a que no todos se creyeron en su día el relato del ex guardia civil y su mujer.