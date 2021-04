Rocío Flores ha reaparecido en El programa de Ana Rosa dos días después la emisión del capítulo número 8 de la serie documental de su madre. En el último testimonio de Rocío Carrasco se detallaba el desagradable episodio que hizo que la relación entre madre e hija se rompiera hace ya nueve años. La colaboradora de Telecinco ha sido muy criticada en redes y decenas de usuarios piden su salida de la cadena.

A pesar de toda la presión mediática Flores ha acudido este viernes a su puesto de trabajo para hablar de esta nueva edición de Supervivientes y como defensora de Olga Moreno, la mujer de su padre. La concursante ha protagonizado una polémica bronca con su compañero Tom Brusse, donde la conversación subió de tono y los gritos crearon un clima de tensión entre el resto de sus compañeros.

"A mí un hombre no me va a chillar, porque no me ha chillado nunca", repetía la mujer de Antonio David Flores una y otra vez al francés. Joaquín Prat planteaba una pregunta: "¿Hay una frase que es para España?". Rocío Flores ha negado que la malagueña soltara esta frase con doble intención, justificación que no ha convencido al presentador que ha insistido: "es una frase que viene de lo que viene. Olga sabe lo que se empezaba a cocer, lo sabe, es una declaración".

Este tema sale en mitad de la polémica creada por al documental de Rocío Carrasco en el que la hija de la más grande acusa a su exmarido de haberla maltratado. "Aunque yo no lo opine, me parece bien que deje claro que un hombre nunca le ha levantado la voz. Olga no sabe todo lo que está conociendo porque se fue en el primer capítulo, no lo veo algo premeditado", ha sentenciado Rocío Flores.