Violeta Mangriñán se hace una prueba y al despertar de la anestesia se declara llorando: "Me quiero casar contigo"

Está siendo un mes complicado para Violeta Mangriñán. La exconcursante de Supervivientes 2019 tuvo que abandonar el programa por problemas de salud que lleva arrastrando desde entonces hasta hoy.

Con su habitual actitud abierta hacia sus seguidores, la influencer ha explicado en Instagram que tiene problemas de estómago y que este mes debe someterse a varias pruebas médicas para descubrir qué es exactamente lo que le pasa y poder darle una solución.

Hasta hace unos días, Violeta y su pareja, Fabio Colloricchio, al que conoció en Supervivientes, estaban de vacaciones en Lanzarote con la hermana de Mangriñán y su cuñado. Sin embargo, tuvieron que acortar el viaje porque la colaboradora tenía que hacerse varias pruebas esta semana.

Violeta durmiendo tras la prueba. VIOLETA_MANGRINYAN / INSTAGRAM

Una de ellas ha sido una gastroscopia que requería de anestesia general. Fabio compartía en sus redes sociales el despertar de Violeta tras la prueba. Con lágrimas en los ojos y sin apenas abrirlos, entre sollozos, la influencer de moda se le declara: "Me quiero casa contigo. Quiero pasar toda mi vida contigo".

Fabio se derrite ante esta afirmación y le contestaba: "Claro que sí, mi amor. Y con Canela (su perra)". Junto a los vídeos que publicaba en sus stories, el italiano escribía: "Dicen que cuando uno se despierta de la anestesia dice la verdad. No puede ser más mona".

Violeta al despertar de la anestesia llorando. VIOLETA_MANGRINYAN / INSTAGRAM

Por su parte, ante la alarma de algunos de sus fans, Violeta escribía en la misma red social un texto para tranquilizarlos. "Siempre que me despierto de la anestesia lloro, siempre me pasa exactamente lo mismo, no sé por qué", explicaba y continuaba diciendo: "No os preocupéis, ya os avisé, es un mesecito lleno de pruebas para ver qué me pasa, el porqué de esos cólicos e hinchazones de estómado, nada más".