Mucho se ha hablado las últimas horas de que hayan hecho algo inaudito en toda la historia de Supervivientes: han tenido que obligar a comer a una de las concursantes, en concreto a Alexia Rivas.

Durante el directo, la periodista insistía en que se encontraba mal y cada bocado que probaba le sentaba mal al estómago. A lo que el programa le puso la solución de obligarla a comer un trozo de pizza en siete minutos. "Es la primera vez que obligo a alguien a comer en Supervivientes", le comentó Lara Álvarez a la concursante.

Pero desde España, Alexia tiene una aliada que la entiende a la perfección y esa no es ni más ni menos que Violeta Mangriñan, quien participó también en el concurso en 2019.

Captura de pantalla del 'story' VIOLETA MANGRIÑAN / INSTAGRAM

La exconcursante ha subido una story a su perfil de Instagram dando su apoyo a la periodista. "¡No se come la pizza de un bocado porque no puede! Es que acabo de tener un flashback... No deja de comer porque se quiere ir... ¡No come porque no puede! ¡Come y vomita, a mí me pasaba lo mismo, por eso prefería no comer porque vomitaba hasta el agua!", ha comenzado explicando la extronista.

Pero lejos de quedarse ahí, ha decidido atacar al programa por el trato que está recibiendo Alexia: "Espero que no sea lo mismo que me pasó a mí, porque si es así espero que le pidan disculpas como Dios manda".