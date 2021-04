IU defiende la prestación complementaria del IMV como derecho de todos los empadronados en situación de vulnerabilidad

Así lo ha explicado su portavoz en las Cortes autonómicas, Álvaro Sanz, tras registrar 58 enmiendas al proyecto de ley por el que se regula la prestación aragonesa complementaria del IMV y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social -procedente del Decreto Ley 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón-.

Con ellas, IU quiere mejorar el texto y garantizar a los aragoneses la cobertura de sus necesidades básicas cuando la situación socioeconómica les empuje a una vulnerabilidad, ha informado IU en una nota de prensa. Las enmiendas de esta formación se han elaborado contando con aportaciones de diferentes entidades con las que comparte la necesidad de incidir desde la garantía de ingresos en la pobreza "para revertirla".

Sanz ha recordado que es competencia de la comunidad autónoma garantizar una renta básica y la aprobación del IMV es una "oportunidad" para proporcionar una prestación "suelo" que sea compatible con las que puedan otorgar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura, "como de generosidad" y destinar los recursos del Ingreso Aragonés de Inserción a mejorarlo.

Ha añadido que IU ha presentado estas enmiendas desde la perspectiva que avala el Estatuto de autonomía y el espíritu del IMV "para garantizar una renta digna", proponiendo que la prestación aragonesa sea considerada a todos los efectos una renta mínima autonómica "para que se pueda complementar por el IMV".

Respecto a la cuantía, esta formación ha dicho que debe tener como referencia el salario mínimo interprofesional, fijando el porcentaje en el 65% del éste para unidades de un miembro y adecuándolo a las diferentes estructuras familiares, igual que en el IMV. Por eso, ha reclamado que todas las personas con ingresos inferiores a éste puedan acceder a la prestación aragonesa.

Además, IU considera que la dificultad de acceso a vivienda social y la situación de acceso a los servicios en un territorio despoblado como el aragonés son dos elementos "relevantes" que deben incluirse como complementos que compensen esta situación.

DEDUCCIONES

Las enmiendas de IU recogen deducciones para equilibrar el peso que tienen los ingresos se que reciben según las circunstancias. En concreto, propone una deducción del 30% si se alquila o se tiene hipoteca, del 50% de los ingresos de los descendientes mayores de 23 años que convivan, entendiendo que ayuda a su proceso de emancipación, así como del 75% de las pensiones y prestaciones de personas mayores y/o con discapacidad por su necesidad de cuidado, que es a lo que debe ir destinado dichos ingresos.

Además, la prestación aragonesa complementaria del IVM tiene que ser una cobertura y un derecho para todos los empadronados en Aragón en situación de vulnerabilidad, pero también para colectivos a los que, por dificultades concretas, como las víctimas de violencia machista, haya que prestar atención y acercarse a ellos.

En este sentido, otras de las enmiendas inciden en facilitar el acceso a la población en exclusión y a identificar colectivos que pueden tenerla y que necesitan elementos que permitan su acceso real "para que nadie se quede atrás".

Para eso, IU ha planteado una serie de medidas en el desarrollo de la ley, como la creación de una Comisión de reclamaciones, como tenía el IAI, y otra de seguimiento para avanzar de forma ágil, ya que Sanz ha recordado que desde hace diez meses hay personas que se han quedado fuera de la cobertura, teniendo derecho al IAI -ya derogado-, pero no al IVM.

En este mismo sentido, esta formación ha apostado por que la ley se pueda reglamentar en tres meses, así como que se dé respuesta a situaciones de pobreza infantil o la mejora de los servicios públicos sociales para que sean protagonistas del proceso de inserción, en el que el problema es que faltan recursos, por lo que hay que "fortalecer el dispositivo social de base" y que las personas en esta situación de inclusión participen en el diseño de esas políticas, ha expuesto el diputado.

MEDIDAS TRANSITORIAS

En cuanto a las disposiciones transitorias, IU pretende corregir el hecho de que la prestación aragonesa complementaria, a pesar de entrar en vigor en julio de 2020, "aún no se haya hecho efectiva por lo que en todo este tiempo no ha habido una renta mínima en Aragón para quien sí hubiera sido susceptible de recibir el IAI pero no el IMV". En este punto, IU ha plasmado en sus enmiendas crear una prestación transitoria.

También ha pedido el carácter retroactivo de la prestación a cuando entró en vigor el derecho, julio de 2020, hasta un tiempo determinado de su puesta en marcha efectiva, así como garantizar que los actuales titulares del IAI mantengan su cobertura hasta la reglamentación de la nueva prestación y no termine el 31 de mayo, como se planteó.

Por otra parte, IU ha expresado su preocupación por el agravamiento de la pobreza infantil y ha presentado enmiendas para la Ayuda de Integración Familiar al objeto de orientarla específicamente a este colectivo, tomando como referencia la Carta Social Europea que fija el umbral de la pobreza en el 60% de la mediana de ingresos de la población para identificar las unidades de convivencia con menores susceptibles de recibirla.

"No podemos olvidar el crecimiento en todos los países del porcentaje de trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza y debemos asegurar un apoyo para proteger a la infancia", ha concluido el diputado.