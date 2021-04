Susanna Griso cuenta en 'Espejo público el origen de su nombre y que estuvo a punto de llamarse Georgina

El programa Espejo público ha sacado a la luz algunos de los nombres más originales del mundo: "Adolfo Hiltler", Disney Landia del Jesús", "Mericrisma Rodríguez", "Hapyberdey Tuyu", "Batman Roberto"... Este descubrimiento ha divertido a los colaboradores que se han atrevido a hablar del origen de sus nombres. El caso de la presentadora ha sorprendido a todos y provocando algunas risas en plató.

Susanna Griso ha contado que cuando se supo de su llegada, toda la familia decidió realizar una votación democrática para elegir el nombre de la futura miembro de la familia Griso. "Era muy asamblearia mi familia, encima yo nací con mucha distancia respecto a mis hermanos con lo cual los seis tenían derecho a voto, y entonces decidieron que Georgina", ha comentado la periodista.

La confesión de la conductora del programa ha sorprendido a todos, ya que Georgina no es un nombre común en España. No obstante, su padre no estaba de acuerdo y como fue él el encargado de registrar el nacimiento en el registro civil decidió no seguir las instrucciones de su familia y la bautizó como Susanna. "'Susanna, me da igual. Democracia a mí...'", ha bromeado la presentadora recreando los pensamientos de su padre.

Las ocurrencias de Griso ha hecho que el resto de sus compañeros se echen a reír al imaginarse como sucedió todo tras el nacimiento de la comunicadora. Al parecer, esta curiosa anécdota no ha dejado indiferente a nadie, tanto que incluso Santiago Segura, el siguiente invitado del programa, ha bromeado con el "casi nombre" de la catalana.

"Hola, ¿qué tal Georgina? ¿Cómo estamos?", ha dicho el actor nada más entrar por teléfono en directo. "Qué complicado lo de Georgina, ahora que lo estoy pensando", ha respondido Susanna. El intérprete de Torrente ha entrado en el programa para hablar de El Risitas que falleció este miércoles a los 65 años, y ha aprovechado para poner una nota de humor. "Bueno, oye, a ver si coincido contigo, Georgina, que desde que estreno en verano no te veo", se ha despedido de manera divertida Santiago Segura.