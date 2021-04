El teletrabajo redujo las bajas laborales en 2020, pero incrementó el absentismo

La situación sanitaria derivada de la Covid-19 se ha visto reflejada en las cifras de bajas y ausencias al trabajo. Todo es fruto tanto del propio impacto de la enfermedad, como de las complicadas circunstancias en términos de conciliación y cuidados que ha tenido un año tan excepcional como 2020.

Lo recoge el reciente Informe sobre Absentismo laboral de InfoJobs. El documento recuerda como la Seguridad Social distingue, al hacer recuento de las bajas de incapacidad temporal por Covid, entre las concedidas por infección (864.512 durante 2020) y las concedidas por aislamiento (casi dos millones).

El estudio muestra que el teletrabajo redujo las bajas laborales en 2020, pero al tiempo incrementó el absentismo. Uno de cada cinco empleados en España mayores de 16 años afirma haberse tenido que ausentar del trabajo en 2020 mediante una baja laboral. Un 24% de los encuestados señala que ha interrumpido la jornada laboral sin coger la baja.

El informe señala el 27% de la población activa tuvo problemas físicos (dolores musculares o problemas de visión) con motivo del teletrabajo. En el caso de las mujeres, este porcentaje sube hasta el 35%, catorce puntos más que los hombres. Además, uno de cada dos encuestados afirma también haber sufrido problemas de carácter psicológico durante este último año: estrés, ansiedad o falta de motivación.

Las bajas de quienes teletrabajan son mucho más breves

A la hora de ausentarse del trabajo, existen notables diferencias entre los que teletrabajan y los que no. Así, las personas que no han teletrabajado durante el último año han cogido más bajas (23%) que aquellas que sí trabajaron desde su casa (16%). Además, la duración de las bajas es significativamente mayor entre quienes no teletrabajan. En concreto, entre el primer grupo las bajas duran, de media, 41,4 días y, entre las personas que trabajan desde el hogar tienen una duración media de 26 días.

Las responsabilidades familiares por las restricciones o la Covid han sido el segundo mayor motivo de absentismo

Sin embargo, pese a que cogen menos bajas y son más cortas, entre quienes teletrabajan sí se producen con mayor frecuencia las ausencias sin necesidad de solicitar una baja (28%), mientras que entre los no teletrabajadores este dato fue seis puntos porcentuales más bajo.

Cuando se pone el foco en la percepción que tienen las empresas sobre el absentismo laboral, solo un 16% notó que este incrementó en 2020. Estas empresas ven una causa principal: contraer la Covid-19 o tener que realizar una cuarentena por un posible contagio. De hecho, es el motivo principal que señalan las empresas en el 68% de los casos. Una cifra a la que se suman el segundo y tercer motivo más frecuentes, también relacionados con la pandemia de manera directa o indirecta: tener que responsabilizarse de terceras personas a causa de las restricciones o de la Covid-19 (37%) y las enfermedades psicológicas y mentales relacionadas con la situación (21%).