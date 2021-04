Rebel Wilson posa en lencería después de su pérdida de peso

Rebel Wilson ha mostrado el proceso de su lucha incansable hacia la meta que se propuso en 2020: llevar una vida más saludable y bajar de peso hasta llegar a los 75 kilos, su cifra ideal.

La actriz logró su objetivo pero, lejos de quedarse ahí, ha seguido manteniendo su rutina de comida sana y ejercicio diario. Así lo han podido ver muy de cerca sus seguidores gracias a unos stories que ha subido a su cuenta de Instagram.

Ataviada en un body negro con un profundo escote, la humorista se ha mostrado muy segura de sí misma, a la vez que divertida. De frente y de espaldas, Wilson ha mostrado los cambios de su figura.

Capturas de pantalla de los 'stories' de la actriz. INSTAGRAM / REBEL WILSON

En muchas ocasiones, la humorista ha dejado claro lo bien que se siente con su cambio y las diferencias que ha notado en su entorno, pues se siente muy bien consigo misma.

Así lo comentaba a la revista People hace unos meses: "No me concentro demasiado en los números. Aún me parezco a mí. Me encanta tener curvas y sigo siendo supercurvilínea, pero solo una versión más saludable. Ese era mi objetivo".