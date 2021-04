Educación va a modificar la normativa para reconocer las certificaciones de asturiano

De este modo, según han indicado fuentes de Educación a Europa Press, serán objeto de reconocimiento todas las certificaciones, tanto las ya emitidas el año pasado como los que saldrán de las convocatorias de este año 2021 y las posteriores, tanto en asturiano como en gallego asturiano.

Las mismas fuentes han detallado que el motivo por el que no se reconocieron inicialmente los créditos de formación para los docentes es porque el decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades correspondientes, no recoge como formación las pruebas de certificación en asturiano porque en ese momento -en el año 2001- no estaban previstas.

MÁS DE 600 INSCRITOS

La Consejería de Educación ha convocado este año el nivel avanzado C1 de certificación de Lengua Asturiana junto al intermedio B2, que se convocó por primera vez el año pasado. Son un total de 600 plazas, 300 para cada nivel.

Para la presente convocatoria se han inscrito 431 personas para el B2 y para el C1 199. El año pasado, con el primer examen del intermedio B2, se abrió una convocatoria de 500 plazas para la que se registraron 800 solicitudes.

Los exámenes escritos de la convocatoria de este año se celebrarán el 9 de octubre de 2021 y los orales comenzarán a partir del 15 de octubre. Las sedes están por determinar. Para alcanzar la certificación será necesario obtener un cinco en todas las actividades de la prueba y una nota media igual o superior a un seis.