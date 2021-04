El enorme despegue como 'influencer' de Julia Janeiro en apenas un mes

Desde que alcanzase la mayoría de edad el pasado 18 de abril, la fama de Julia Janeiro está aumentando de una forma casi exponencial cada día que pasa. Ya sea porque es noticia, por sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, o por sus publicaciones, el camino de la joven está más que enfocado a ser toda una influencer.

Como su padre estuvo en Madrid (aunque sin saltarse las prohibiciones, dado que su viaje fue por motivos de trabajo: está grabando El Desafío) y no se vieron, Julia ha tenido que hacer frente a sus primeros rumores de mala relación con ellos. Pero los despachó rápido, dejando claro cuál será su herramienta principal para dar los mensajes que quiera enviar: Instagram.

La hija del matrimonio entre el extorero y la odontóloga, que se ha refugiado estos días con su novio, el murciano de 20 años Bryan Mejía, un futbolista del primer equipo del Móstoles, tiene decidido que no va a contestar a cada habladuría que se diga sobre ella, de ahí que no contestase a su examiga Claudia que dijo de ella que era una traidora.

Al contrario, no solo ha hecho oídos sordos, sino que ha seguido con una idea definida de lo que quiere que sea su Instagram. Y parece que le está funcionando a la perfección. No por nada ha pasado en apenas dos semanas de los 70.000 seguidores a los 175.000 actuales.

Por ahora la mayoría de sus publicaciones se articulan en base a una pose acertada (en bastantes ocasiones en blanco y negro) con una frase en inglés que funcione como aforismo: "Prioritize your peace" ["Prioriza tu paz"], "Find yourself first" ["Encuéntrate tú primero"] o "Peace after the storm" ["Paz tras la tormenta"].

Para ejemplo, su último post, en el que ha posado para dos fotografías en blanco y negro frente a una pared cubierta de yedra con un top negro y un bolso también oscuro junto a otra frase en inglés traducible por "Sé más consciente de lo que de verdad vale tu energía".

En apenas un día lleva ya cerca 15.000 likes y no se puede negar que no vería con malos ojos la idea de convertirse en una celebrity. Verbigracia, la imagen de champán, su portátil de Apple y la marca bien visible de Prada que publicó durante este fin de semana. Eso sí, en su mente sigue estando continuar sus estudios en Madrid, probablemente en Administración y Dirección de Empresas (según aseguró la revista Pronto).

"No quiero hablar, pero entiendo vuestro trabajo", les confesó a los periodistas que se acercaron a hablar con ella, quedando claro que su terreno será Instagram. Máxime viendo que sus padres aseguraron que por su parte "no hay miedo" porque "ahí están sus abogados".