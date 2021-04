Quién es Brayan Mejía, el novio de Julia Janeiro

Julia Janeiro, la hija del matrimonio formado por el torero Jesulín de Ubrique y por la mediática María José Campanario, acaba de cumplir la mayoría de edad. A sus 18 años, la joven muestra a través de sus redes sociales que tiene el corazón ocupado gracias a Brayan Mejía, un futbolista de casi 22 años de edad.

Brayan Mejía es español y procede de Murcia, aunque tiene ascendencia colombiana. A sus 21 años de edad, es jugador del Real Aranjuez F.C. por lo que está afincado en Madrid, cerca de Julia Janeiro, con la que mantiene una relación desde hace algo más de un año.

Al Real Aranjuez C.F., equipo de Tercera División donde juega como defensa, llegó a través de otros equipos en los que jugo con anterioridad, concretamente, del primer equipo del Móstoles. Antes, ya jugó en las categorías inferiores del Leganés y del Getafe.

Según las fuentes consultadas por Telecinco, algunos de los compañeros que Brayan tuvo en otros equipos no hablan muy bien sobre él: "Le gustaba mucho la fiesta. A veces no iba a los entrenamientos, su objetivo era divertirse, esa es la razón por la que no se mantuvo en el Getafe", indican.

"No nos sorprendería que se hiciese una portada con Julia, se le ve venir", añaden las mismas fuentes.