Claudia, examiga de Julia Janeiro, ha acudido este jueves a Sálvame para hablar sobre la relación que ambas mantenían y que se rompió después de que la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique empezara a salir con su novio.

Las dos jóvenes se conocieron en Oropesa del mar, donde pasan las vacaciones de verano. Ambas compartían mucho tiempo juntas y parecían entenderse pero, entonces, Julia comenzó a salir con Bryan, el futbolista con quien actualmente mantiene una relación, y que fue el novio de Claudia durante años.

Según ha contado la joven, de 18 años, la hermana de Andrea Janeiro empezó a verse con el deportista mientras este estaba con Claudia. "Yo era la mejor amiga de Julia, y me ha decepcionado porque se ha ido con mi primer amor", ha dicho.

Una amiga de Julia Janeiro la acusa: "Se ha ido con mi primer amor" https://t.co/05Gb2KQk30 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 22, 2021

En cuanto al acoso escolar que Julia sufrió en la adolescencia, y del que ya se ha hablado en otras ocasiones, Claudia ha dicho que sentía "mucha pena" por la joven. De hecho, ha señalado que apenas tiene amigos y que lo ha pasado "mal".

"No se habla con nadie de Jerez. Es que dice que ella en Jerez se siente muy sola. Ella se fue a Barcelona, ella llorando porque allí no quería estar. Entonces se volvió a Madrid. Sus padres no querían que estuviese por el tema de las cámaras. Porque iba a estar más agobiada. Ella quería ser anónima", ha desvelado.

La entrevistada también se ha pronunciado sobre la familia de Julia, de la que tiene muy buen recuerdo por el buen trato que recibía cada vez que iba a su casa. Según la joven, María José Campanario y el torero son personas muy cercanas. Incluso ha definido a la odontóloga como una "segunda madre".

Pese a la insistencia de los colaboradores a la hora de preguntarle por la vida de la joven, la invitada se ha limitado a responder sobre su relación. No ha querido hablar de los rumores sobre los malos hábitos que podría seguir Julia. Según Kiko Hernández, si el diestro conociera la supuesta vida oculta que lleva su hija, la sacaría de la capital. "Prefiero no entrar en esos temas", ha dicho Claudia.

Eso sí, la ha tachado de ser "rara": "Es muy rara, o sea, es una buena persona en su fondo pero es muy rara porque al haber tenido la vida que ha tenido nunca se ha fiado de nadie, como que era muy cohibida en algunos sentidos. Sí que es verdad que ella es muy suya".